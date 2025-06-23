В Госдуме раскритиковали слова абхазской чиновницы об эконом-туристах

23 июня 2025, 12:38

Депутат Госдумы Милонов раскритиковал слова чиновницы Абхазии о туристах

Фото: iStock / Ralf Geithe

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался о заявлении сотрудницы Минтуризма Абхазии Кристины Лакербай, заявившей о нежелательности видеть в стране экономных туристов.





Чиновница мотивировала это тем, что они не покупают местные товары. Милонов считает, что она неудачно выразила мысль о необходимости стимулирования продаж абхазских сувениров. По его мнению, чтобы туристы тратили больше, нужно предлагать качественные товары и услуги.





«Уверен, что такие заявления потонут сейчас в неком непонимании. И это не позиция правительства Абхазии», — заключил Милонов в разговоре с NEWS.ru.