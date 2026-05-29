«Принесет вред»: Врач рассказала, при каких условиях травмированному ребенку нельзя выполнять ЛФК
Врач Езовских: ЛФК противопоказана при недостатке веса
Дети восстанавливаются после травм и болезней не только в больничных палатах. Ключ к активной жизни, по мнению специалистов, — лечебная физкультура. Но подходить к ней нужно с умом: оценивать мышечную силу, учитывать дуги искривления позвоночника и даже сенсорные особенности ребенка.
Врач ЛФК НИКИ детства Марина Езовских в беседе с «Радио 1» рассказала, в каких случаях ЛФК противопоказана.
«При острых заболеваниях, обострениях хронических, активных эпилептических приступах. А также при недостаточной массе тела. Ребёнку, который истощён, лечебная физкультура скорее принесёт вред, потому что у организма просто нет ресурса для занятий», — предупредила врач.
По словам эксперта, ЛФК — это не просто «физра», а мощный лечебный инструмент. Он помогает детям с переломами, сколиозом, ДЦП, синдромом Дауна и другими диагнозами вернуться к активной жизни. Но только при условии, что занятия подобраны профессионалом, с учетом всех противопоказаний и особенностей ребенка.
Главные правила успешной ЛФК:
- Начинать с осмотра врача;
- Не ждать снятия гипса (по разрешению травматолога);
- Использовать специальные методики при сколиозе;
- Уважать сенсорные особенности ребенка;
- Заниматься регулярно, а не только курсами;
- Помнить: истощение и острые болезни — стоп-сигнал.