«Принесет вред»: Врач рассказала, при каких условиях травмированному ребенку нельзя выполнять ЛФК

29 мая 2026, 18:49

Врач Езовских: ЛФК противопоказана при недостатке веса

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Дети восстанавливаются после травм и болезней не только в больничных палатах. Ключ к активной жизни, по мнению специалистов, — лечебная физкультура. Но подходить к ней нужно с умом: оценивать мышечную силу, учитывать дуги искривления позвоночника и даже сенсорные особенности ребенка.





Врач ЛФК НИКИ детства Марина Езовских в беседе с «Радио 1» рассказала, в каких случаях ЛФК противопоказана.





«При острых заболеваниях, обострениях хронических, активных эпилептических приступах. А также при недостаточной массе тела. Ребёнку, который истощён, лечебная физкультура скорее принесёт вред, потому что у организма просто нет ресурса для занятий», — предупредила врач.