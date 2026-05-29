Врач назвал ягоды, которые чаще всего вызывают аллергию
Некоторые сезонные ягоды, такие как клубника и вишня, могут провоцировать выраженные аллергические симптомы. Об этом в беседе с RT сообщил аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» Никита Головин.
Аллергию чаще всего вызывают ягоды с яркой окраской, такие как клубника, земляника, малина, вишня, черешня и красная смородина. Причина этого кроется в высоком содержании природных пигментов, органических кислот и биологически активных компонентов, которые могут вызывать иммунный ответ у чувствительных людей, отметил врач.
Особенно часто аллергические реакции возникают на клубнику и землянику, так как в них содержатся вещества, способствующие выбросу гистамина. Из-за этого даже у людей без аллергии может появиться зуд, покраснение кожи и мелкая сыпь после употребления небольшого количества ягод.
Головин подчеркнул, что при наличии истинной пищевой аллергии симптомы могут быть более выраженными. Пациенты часто сталкиваются с покраснением и зудом кожи, отеком губ и слизистых, першением в горле, слезотечением, насморком, крапивницей, а также болями в животе, тошнотой или нарушением стула. В особенно тяжелых случаях может развиться отек Квинке и затруднение дыхания.
Кроме того, у людей с перекрестной аллергией, включая реакцию на пыльцу березы, часто возникают симптомы при употреблении черешни, яблок, малины или клубники. Это связано с тем, что белки пыльцы и некоторых пищевых продуктов имеют сходное строение, заключил аллерголог.
