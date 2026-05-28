Подмосковные врачи прооперировали малыша с частичной ампутацией пальца

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы успешно прооперировали ребёнка с частичной ампутацией фаланги пальца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.



Бригада скорой помощи экстренно доставила в МОДКТОБ малыша с травмой указательного пальца, который он случайно прищемил дверью.
Маленького пациента осмотрел травматолог-ортопед, после чего было решено провести срочную операцию.

«Мы обработали рану, удалили нежизнеспособные ткани и выполнили кожную пластику по методу Транквилли-Леали. Этот метод применяют для закрытия дефектов мягких тканей, в основном культей пальцев», – рассказал заведующий отделением МОДКТОБ Виталий Куваев.
Послеоперационный период прошёл без осложнений. Сейчас мальчика уже выписали домой.
Лора Луганская

