Подмосковные врачи прооперировали малыша с частичной ампутацией пальца

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы успешно прооперировали ребёнка с частичной ампутацией фаланги пальца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Бригада скорой помощи экстренно доставила в МОДКТОБ малыша с травмой указательного пальца, который он случайно прищемил дверью.

Маленького пациента осмотрел травматолог-ортопед, после чего было решено провести срочную операцию.

«Мы обработали рану, удалили нежизнеспособные ткани и выполнили кожную пластику по методу Транквилли-Леали. Этот метод применяют для закрытия дефектов мягких тканей, в основном культей пальцев», – рассказал заведующий отделением МОДКТОБ Виталий Куваев.