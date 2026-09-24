«Принимать трудности»: Психолог рассказал, как превратить мечту в цель

24 сентября 2026, 14:34

Психолог Шамсутдинов: мечта превращается в цель благодаря действиям

Фото: iStock/Mirjana Pusicic

Почему одни люди годами живут в ожидании перемен, а другие постепенно превращают желаемое в реальность? Ответ часто кроется не во внешних обстоятельствах и не в удаче, а в готовности действовать вопреки сомнениям. Между замыслом и результатом почти всегда лежит полоса труда, ошибок и повторных попыток — и именно способность проходить эту полосу, не отказываясь от задуманного, отличает тех, кто в итоге добивается своего.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что мечты у многих не сбываются, потому что нет действия.





«Начинается конфликт между мечтой и реальностью. Многие люди не готовы к этому, потому что хотят сразу получить результат, не понимая, что за каждым успехом стоят годы работы и иногда множество неудач. В этом и заключается суть: готовность принимать трудности и идти дальше», — объяснил он.

«Но если вы начнете задавать себе вопросы: "Что я могу сделать сегодня, чтобы приблизиться к своей мечте?", вы уже на правильном пути. Здесь важно помнить: мечты не сбываются сами по себе. Они требуют действия, которое требует смелости. В конечном итоге мечта становится целью тогда, когда вы берете на себя ответственность за ее реализацию. И это — самый важный шаг на пути к успеху», — резюмировал Шамсутдинов.