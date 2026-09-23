Психолог с подругами устроила танцы в бикини перед девятилетним мальчиком

23 сентября 2026, 09:00

Фото: Istock/Olga Yastremska

В соцсетях разгорелся скандал из-за видео, где три девушки танцуют в бикини перед девятилетним мальчиком. Пользователи требуют, чтобы прокуратура проверила авторов ролика. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.