Психолог с подругами устроила танцы в бикини перед девятилетним мальчиком
В соцсетях разгорелся скандал из-за видео, где три девушки танцуют в бикини перед девятилетним мальчиком. Пользователи требуют, чтобы прокуратура проверила авторов ролика. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
На записи девушки двигаются под музыку перед ребёнком, который сидит с книжкой на диване. Видео быстро набрало около миллиона просмотров, после чего зрители начали требовать проверки действий участниц.
Одна из участниц — предположительно Анастасия Сафарова. Ранее она называла себя психологом, «изгоняла демонов» и помогала людям «обрести силу». Позже Сафарова пыталась попасть на телевидение: она пришла в программу «Давай поженимся», где искала спутника жизни.
Однако затем Анастасия начала публиковать контент «18+» на зарубежных площадках и продавать доступ к закрытым материалам. После критики в соцсетях девушка удалила свои страницы и оставила лишь приватный канал.
Читайте также: