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Психолог с подругами устроила танцы в бикини перед девятилетним мальчиком

Фото: Istock/Olga Yastremska

В соцсетях разгорелся скандал из-за видео, где три девушки танцуют в бикини перед девятилетним мальчиком. Пользователи требуют, чтобы прокуратура проверила авторов ролика. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.



На записи девушки двигаются под музыку перед ребёнком, который сидит с книжкой на диване. Видео быстро набрало около миллиона просмотров, после чего зрители начали требовать проверки действий участниц.

Одна из участниц — предположительно Анастасия Сафарова. Ранее она называла себя психологом, «изгоняла демонов» и помогала людям «обрести силу». Позже Сафарова пыталась попасть на телевидение: она пришла в программу «Давай поженимся», где искала спутника жизни.

Однако затем Анастасия начала публиковать контент «18+» на зарубежных площадках и продавать доступ к закрытым материалам. После критики в соцсетях девушка удалила свои страницы и оставила лишь приватный канал.

Ольга Щелокова

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