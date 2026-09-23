«Сопровождается истериками»: психолог рассказала, как распознать зависимость от телефона
Психолог Дугенцова назвала тревожный признак зависимости ребёнка от гаджетов
Если ребёнок практически в любой ситуации тянется к телефону или другому гаджету, это может быть одним из признаков формирующейся зависимости. Об этом в беседе с RT рассказала детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.
По словам специалиста, особенно настораживает реакция ребёнка на попытку ограничить время с гаджетом. Если после просьбы отложить телефон или запрета продолжать игру начинаются сильное недовольство и истерики, родители могут обратить на это внимание.
«Они максимально недовольны, если вдруг забираешь гаджет или если не разрешаешь лишнее время посидеть», — объяснила психолог.При этом Дугенцова советует не вводить ограничения резко. С подростками, по её словам, лучше договариваться через диалог: обсуждать, сколько времени они готовы проводить с гаджетами, как самостоятельно контролировать этот процесс и какие последствия могут быть при нарушении договорённостей.
Психолог подчеркнула, что подросткам важно давать возможность участвовать в установлении правил. По её мнению, наказание также можно обсуждать вместе с ребёнком, чтобы он понимал последствия собственных решений. Найти общий язык в этом вопросе, считает специалист, можно именно через разговор и вопросы.
Для дошкольников и младших школьников подход может быть другим. Игры в телефоне или планшете иногда удаётся заменить реальными занятиями — например, рисованием, играми с куклами и другими привычными ребёнку развлечениями.
При этом сначала стоит понять, какую потребность закрывает гаджет. Если ребёнок берёт телефон от скуки, психолог советует не стремиться постоянно занимать его. По словам Дугенцовой, детям важно иногда скучать: это помогает учиться самостоятельно придумывать занятия, пробовать новое и находить способы развлечь себя без гаджетов.