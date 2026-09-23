«Сопровождается истериками»: психолог рассказала, как распознать зависимость от телефона

23 сентября 2026, 21:02

Психолог Дугенцова назвала тревожный признак зависимости ребёнка от гаджетов

Фото: Istock / Olga Yastremska

Если ребёнок практически в любой ситуации тянется к телефону или другому гаджету, это может быть одним из признаков формирующейся зависимости. Об этом в беседе с RT рассказала детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.





По словам специалиста, особенно настораживает реакция ребёнка на попытку ограничить время с гаджетом. Если после просьбы отложить телефон или запрета продолжать игру начинаются сильное недовольство и истерики, родители могут обратить на это внимание.





«Они максимально недовольны, если вдруг забираешь гаджет или если не разрешаешь лишнее время посидеть», — объяснила психолог.