Психолог назвала способы справиться с последствиями травмы
Кризисный, спортивный и онкопсихолог Ольга Софьянова рассказала, что пережить тяжелое событие помогают дыхательные практики, умеренные нагрузки и упражнения на растяжку. Такая работа снижает телесное напряжение, связанное с сильными переживаниями.
В беседе с NEWS.ru специалист посоветовала не закрываться полностью от всего, что напоминает о случившемся. При этом не стоит намеренно погружать себя в пугающие воспоминания, если для этого нет внутренних сил.
Софьянова отметила, что реакция на травму часто проходит через шок, отрицание, тревогу, гнев, упадок сил и принятие произошедшего. Человек не обязан проходить эти состояния в строгой последовательности. На любом этапе возможна задержка, особенно при запрете на эмоции или недостатке поддержки со стороны близких.
Психолог призвала давать себе возможность проживать чувства. Невыраженное напряжение нередко проявляется через тревожность, нарушения сна и головную боль. Поддержать себя могут записи в дневнике, разговор с человеком, которому можно доверять, или консультация со специалистом.
После тяжелого опыта важно постепенно возвращать привычный распорядок: следить за сном и питанием, выходить на прогулки, выполнять посильные бытовые задачи. По словам Софьяновой, это создает ощущение устойчивости, хотя и не избавляет от переживаний мгновенно.
Если воспоминания и страх мешают работать, общаться, отдыхать или спать, следует обратиться за профессиональной помощью. Психотерапия, в том числе методы с фокусом на травматическом опыте, помогает восстановить контроль над повседневной жизнью.
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