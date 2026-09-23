Психолог назвала способы справиться с последствиями травмы

23 сентября 2026, 09:22

Психолог Софьянова: растяжка и спорт помогают пережить травмирующее событие

Фото: iStock/lithiumcloud

Кризисный, спортивный и онкопсихолог Ольга Софьянова рассказала, что пережить тяжелое событие помогают дыхательные практики, умеренные нагрузки и упражнения на растяжку. Такая работа снижает телесное напряжение, связанное с сильными переживаниями.