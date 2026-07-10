«Принципиально новый уровень»: в Минпросвещения рассказали о рекордных показателях ЕГЭ
Глава Минпросвещения Кравцов: 330 тысяч человек набрали 70 и более баллов на ЕГЭ
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого министр просвещения Сергей Кравцов доложил об итогах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году.
Глава ведомства отметил, что в этом году был установлен рекорд по числу выпускников, набравших высокие баллы.
«В этом году установлен рекорд: 330 тысяч участников ЕГЭ набрали 70 и более баллов. Это практически каждый второй школьник. Это на 52 тысячи больше, чем было в прошлом году. Здесь наибольший рост — по естественно-научному профилю. Эти ребята в дальнейшем составляют основу того потока, который наши университеты принимают на технические специальности», — отметил Сергей Кравцов.
Министр подчеркнул, что средний результат ЕГЭ продолжает расти по всем предметам ежегодно более чем на два балла. Особенно заметный прирост наблюдается по дисциплинам естественно-научного профиля. Так, средний балл по математике за год увеличился на 4,3, а за пять лет — на 9,5 балла. По физике рост составил 4,7 балла за год и 12,6 — за пять лет. По биологии показатели выросли на 3,5 и 7,8 балла соответственно.
По словам Кравцова, такие результаты свидетельствуют о развитии единого образовательного пространства в стране.
«Это один из ключевых показателей единства образовательного пространства, равенства возможностей для ребят. Это зримый результат внедрения единых федеральных программ, которые по Вашему поручению синхронизированы с заданиями экзаменов», — отметил министр.
Глава Минпросвещения также рассказал о рекордных достижениях выпускников. Впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ максимальные 500 баллов получила школьница из Москвы Екатерина Малкова. Еще восемь участников экзамена набрали по 400 баллов, среди них — Артем Шунтов из Владивостока. Трехсотбалльниками стали 76 выпускников из 23 регионов, в том числе Дарья Бокова из Давыдовской средней школы Воронежской области. Еще 933 человека из 77 регионов получили по 200 баллов, среди них — Мария Коломийцева из Луганской Народной Республики (ЛНР).
Отдельно министр отметил успехи российских школьников на международных олимпиадах. По итогам соревнований по географии и биологии команда России завоевала 12 медалей, десять из которых — золотые. Совместно с фондом «Талант и успех» организовано сопровождение победителей олимпиад и выпускников с высокими результатами ЕГЭ, при этом 98% из них выбирают для дальнейшего обучения российские университеты.
«Это и результат колоссального труда их наставников, педагогов. Хочу поблагодарить наших учителей за их профессионализм, за напряженную работу. И позвольте от их имени сказать спасибо Вам, Владимир Владимирович. На съезде «Единой России» Вы поддержали инициативу о признании особого статуса учителя в нашей стране. Это даст дополнительные возможности для их профессионального роста», — заметил Кравцов.
В завершение выступления министр сообщил о ходе приемной кампании в колледжи. По сравнению с прошлым годом количество бюджетных мест увеличено на 30 тысяч — до 880 тысяч. Более половины из них, 56%, приходится на технические специальности, что соответствует кадровым потребностям экономики и прогнозу Минтруда.
По словам Кравцова, конкурс в системе среднего профессионального образования уже составляет в среднем два человека на место, а в рамках проекта «Профессионалитет» — от четырех до пяти человек. Министр также отметил, что абитуриенты все чаще выбирают программирование, машиностроение, медицину и строительство. Благодаря этому уровень трудоустройства выпускников колледжей за последние пять лет вырос с 58% до 80%.
Ректор МПГУ Алексей Лубков заявил, что все слушатели подготовительных курсов университета улучшили свои результаты в среднем на 20 баллов, а также высказался о результатах ЕГЭ-2026:
«Столь внушительные — без малейшего преувеличения — результаты нынешнего экзамена говорят о том, что выбранный руководством России курс на модернизацию школьного образования, в частности, на формирование единого образовательного пространства, является абсолютно верным».
В свою очередь ректор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Тарасов считает, что итоги экзаменационной кампании свидетельствуют об эффективности формирования единой образовательной среды:
«Мы видим: инфраструктура, методическая база, сопровождение педагогов, комплексное развитие школьной системы и профессиональный рост учителей выводят подготовку учащихся на принципиально новый уровень».
Ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Михаил Груздев отметил, что за 25 лет ЕГЭ доказал свою эффективность как инструмент независимой оценки качества образования. Он также подчеркнул, что в Ярославской области выросло число выпускников, выбирающих математику, физику и химию, а результаты приемной кампании уже демонстрируют более высокий уровень подготовки абитуриентов.
Также о мерах поддержки талантливых абитуриентов рассказала ректор Северо-Кавказского федерального университета Татьяна Шебзухова. Она отметила, что в вузе действует стипендиальная программа «Звёзды СКФУ», предусматривающая выплаты до 300 тысяч рублей для победителей олимпиад и стобалльников ЕГЭ.
«В рамках текущей приемной кампании восемь абитуриентов из числа победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников уже выбрали наш вуз для поступления без вступительных испытаний», — подчеркнула ректор.