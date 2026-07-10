«Принципиально новый уровень»: в Минпросвещения рассказали о рекордных показателях ЕГЭ

10 июля 2026, 15:52

Глава Минпросвещения Кравцов: 330 тысяч человек набрали 70 и более баллов на ЕГЭ

Сергей Кравцов (фото: пресс-служба Минпросвещения РФ)

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого министр просвещения Сергей Кравцов доложил об итогах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году.





Глава ведомства отметил, что в этом году был установлен рекорд по числу выпускников, набравших высокие баллы.





«В этом году установлен рекорд: 330 тысяч участников ЕГЭ набрали 70 и более баллов. Это практически каждый второй школьник. Это на 52 тысячи больше, чем было в прошлом году. Здесь наибольший рост — по естественно-научному профилю. Эти ребята в дальнейшем составляют основу того потока, который наши университеты принимают на технические специальности», — отметил Сергей Кравцов.

«Это один из ключевых показателей единства образовательного пространства, равенства возможностей для ребят. Это зримый результат внедрения единых федеральных программ, которые по Вашему поручению синхронизированы с заданиями экзаменов», — отметил министр.

«Это и результат колоссального труда их наставников, педагогов. Хочу поблагодарить наших учителей за их профессионализм, за напряженную работу. И позвольте от их имени сказать спасибо Вам, Владимир Владимирович. На съезде «Единой России» Вы поддержали инициативу о признании особого статуса учителя в нашей стране. Это даст дополнительные возможности для их профессионального роста», — заметил Кравцов.

Фото: iStock/goc

«Столь внушительные — без малейшего преувеличения — результаты нынешнего экзамена говорят о том, что выбранный руководством России курс на модернизацию школьного образования, в частности, на формирование единого образовательного пространства, является абсолютно верным».

«Мы видим: инфраструктура, методическая база, сопровождение педагогов, комплексное развитие школьной системы и профессиональный рост учителей выводят подготовку учащихся на принципиально новый уровень».

«В рамках текущей приемной кампании восемь абитуриентов из числа победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников уже выбрали наш вуз для поступления без вступительных испытаний», — подчеркнула ректор.