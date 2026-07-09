Столичный выпускник с 99 баллами по математике решил пересдать ЕГЭ
Выпускник столичной школы №57 Александр Щаницын, набравший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, решил пересдать экзамен и попробовать получить 100. Об этом пишет РИА Новости.
По словам школьника, на первой попытке 8 июля он допустил досадный промах и из-за невнимательности потерял один балл. Теперь он рассчитывает справиться с работой без ошибок. Щаницын уточнил, что недочеты появились в одном из заданий тестовой части и в 19-м номере второй части.
Готовиться к экзаменам он начал еще в 10-м классе. На занятия, как рассказал выпускник, уходило немного времени: в основном он решал задачи, предложенные в школе. Помимо профильной математики, Александр сдавал русский язык и физику. Для поступления он выбрал направление «Общая и прикладная физика» в МФТИ. Свое будущее выпускник связывает с физикой.
ЕГЭ — это единый государственный экзамен, который одновременно служит выпускным испытанием в школе и основным критерием для поступления в вузы. Для многих даже один балл может иметь большое значение, потому что конкурс на сильные направления очень высокий, а проходные баллы в ведущих университетах часто отличаются совсем незначительно. Именно поэтому решение пересдать экзамен ради 100 баллов выглядит вполне понятным: такой результат подтверждает очень высокий уровень подготовки и может сделать абитуриента еще более конкурентоспособным.
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