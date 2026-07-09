Столичный выпускник с 99 баллами по математике решил пересдать ЕГЭ

09 июля 2026, 11:02

Фото: iStock/Ritthichai

Выпускник столичной школы №57 Александр Щаницын, набравший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, решил пересдать экзамен и попробовать получить 100. Об этом пишет РИА Новости.