Воробьёв поздравил школьников Подмосковья, показавших лучшие результаты на ЕГЭ

08 июля 2026, 15:01

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил подмосковных школьников, показавших отличные результаты на едином госэкзамене. В этом году в регионе – 987 стобалльных результатов. Это на треть больше прошлогоднего показателя.





Девять выпускников получили 300 баллов по трём предметам, а двое ребят впервые в Подмосковье набрали 400 баллов по четырём. Такой результат по всей России показали всего восемь человек.



Губернатор встретился с мультистобалльниками из Королёва, Коломны, Балашихи, Фрязина, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Одинцовского, Дмитровского и Сергиево-Посадского округов, с их родителями и педагогами.

«Вы достойно прошли все испытания. Это очень важно для всей большой системы образования нашей страны и для Подмосковья. У нас в этом году – около тысячи стобалльников. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Хочется сказать слова благодарности педагогам. Сегодня здесь учителя физики и русского языка. Но важен каждый предмет, который преподаётся профессионально. Это позволяет ребятам добиваться очень высоких результатов. Мы дорожим педагогами, которые могут подобрать ключи к детям, мотивировать, привить любовь к предметам», – отметил Воробьёв.

А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Они также вносят заметную лепту, поддерживают, мотивируют, гордятся успехами. Когда есть союз детей, учителей и родителей, мы всегда видим хороший результат. Хочу ещё раз поздравить вас и пожелать, чтобы вы не просто поступили в вузы, но и нашли себя, реализовались в тех специальностях, которые сегодня востребованы», – обратился губернатор к участникам встречи.

«Добиться такого результата мне помогли онлайн-школы, репетиторы и правильный тайм-менеджмент. Но главное во всей этой подготовке – не забывать про свои увлечения, личную жизнь. Я планирую поступать в Высшую школу экономики на факультет бизнес-информатики. Хочу знакомиться с людьми, сотрудничать, коммуницировать, участвовать в стартапах, помогать бизнесу внедрять IT в свою структуру», – поделился планами Алексей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«К ЕГЭ я начала готовиться с девятого класса. Учителя оказывали мне огромную поддержку, вложили в меня все свои знания, что и привело к такому результату. Конечно, это большой труд. Но очень важно помимо учёбы не забывать о своих хобби, уделять время отдыху, друзьям, прогулкам, чтобы не выгореть. Я бы хотела бы стать биоинженером-биотехнологом. Сейчас рассматриваю московские вузы, в приоритете – МГУ», – отметила Косякова.

А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Дети будут обучаться кибербезопасности, навыкам обращения с компьютером, программированию. В новом учебном году в более чем в 200 школах с первого класса вводим эту дисциплину вместе с Яндексом и Сбером. Сейчас идёт подготовка учителей. Мне кажется, детям будет интересно. Хотим, чтобы в будущем году такие уроки были в каждой школе», – добавил губернатор.