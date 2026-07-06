Первая в истории ЕГЭ 500-балльница Екатерина Малкова подала документы в МФТИ
Выпускница московской школы №1409 Екатерина Малкова, первая в истории Единого госэкзамена набравшая 500 баллов, подала документы в Московский физико-технический институт. Об этом сообщили в пресс-службе МФТИ.
Ранее сообщалось, что высшую оценку школьница получила по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии.
«Абитуриентка, которая первая за всю историю проведения ЕГЭ набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ. Она выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление. У школьницы есть время определиться с выбором до 25 июля», – отметили в вузе.Встреча с директором Физтех-школы биологической и медицинской физики Денисом Кузьминым началась с разговора о том, что такое МФТИ.
«Мы фокусируем у себя талантливых ребят со всей страны, но талант обязательно должен быть помножен на огромный труд. По вашим результатам мы этот труд видим и признаём», – сказал Кузьмин.Сама абитуриентка сформулировала своё представление об университете.
«Физтех – лучший технический университет России, где дают фундаментальное и прикладное образование на пересечении наук», – отметила Екатерина.В беседе о современной науке она выразила мнение, что искусственный интеллект уже играет большую роль в работе учёных как инструмент, но полностью человека не заменит.