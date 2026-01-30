«Природная черная львинка»: Российские ученые назвали ключ к решению проблемы устойчивости к антибиотикам

30 января 2026, 11:57

Исследователь Морозичева: экзотическая муха поможет в борьбе с инфекциями

Фото: iStock/gorodenkoff

Ученые из МФТИ совместно с зарубежными коллегами совершили прорыв в борьбе с одной из главных угроз современной медицины — антибиотикорезистентностью. Секретное оружие оказалось у личинок бразильской мухи. Исследователи доказали, что экстракт из них способен уничтожать даже самые устойчивые бактерии, против которых бессильны традиционные препараты.





Научный руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории МФТИ Елена Морозичева в беседе с «Радио 1» объяснила, что объектом изучения стала именно экзотическая муха «Чёрная львинка», потому что она неприхотлива.





«Это бразильская муха, которая живет при температуре 25+ градусов, мы её не видим в природе. Она стала сейчас предметом тепличного хозяйства и лабораторных исследований. Изначально с запросом изучить потенциал этого насекомого к ученым обратился производитель из Архангельска», — пояснила она.

«Мы показали, что жирные кислоты разрушают проницаемость плёнок, происходит утечка внутреннего содержания, и клетка перестаёт функционировать. Эффект нашего экстракта убийственен для бактерий. Уникальность подхода подтверждена методами электронно-сканирующей микроскопии», — объяснила механизм исследователь.

«Это открытие — серьезный шаг в глобальной борьбе с устойчивыми инфекциями. Работа предлагает принципиально новое решение, основанное на природных компонентах, которое в будущем может лечь в основу нового класса эффективных антимикробных препаратов», — резюмировала Морозичева.