«Природная черная львинка»: Российские ученые назвали ключ к решению проблемы устойчивости к антибиотикам
Исследователь Морозичева: экзотическая муха поможет в борьбе с инфекциями
Ученые из МФТИ совместно с зарубежными коллегами совершили прорыв в борьбе с одной из главных угроз современной медицины — антибиотикорезистентностью. Секретное оружие оказалось у личинок бразильской мухи. Исследователи доказали, что экстракт из них способен уничтожать даже самые устойчивые бактерии, против которых бессильны традиционные препараты.
Научный руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории МФТИ Елена Морозичева в беседе с «Радио 1» объяснила, что объектом изучения стала именно экзотическая муха «Чёрная львинка», потому что она неприхотлива.
«Это бразильская муха, которая живет при температуре 25+ градусов, мы её не видим в природе. Она стала сейчас предметом тепличного хозяйства и лабораторных исследований. Изначально с запросом изучить потенциал этого насекомого к ученым обратился производитель из Архангельска», — пояснила она.
По словам эксперта, главное преимущество открытия — в двойном действии экстракта: он не просто подавляет рост бактерий, а убивает их, разрушая защиту.
«Мы показали, что жирные кислоты разрушают проницаемость плёнок, происходит утечка внутреннего содержания, и клетка перестаёт функционировать. Эффект нашего экстракта убийственен для бактерий. Уникальность подхода подтверждена методами электронно-сканирующей микроскопии», — объяснила механизм исследователь.
Она добавила, что технология уже запатентована и готовится к выходу на рынок. Первое практическое применение найдено в сельском хозяйстве для обработки семян, которые получаются здоровыми и не зараженными.
«Это открытие — серьезный шаг в глобальной борьбе с устойчивыми инфекциями. Работа предлагает принципиально новое решение, основанное на природных компонентах, которое в будущем может лечь в основу нового класса эффективных антимикробных препаратов», — резюмировала Морозичева.