«Пришел циклон»: Синоптик рассказал, когда москвичам ждать потепления

25 августа 2025, 14:20

Синоптик Шувалов: в последние дни августа температура в Москве поднимется до +27

Фото: iStock/KrimKate

В Москву неожиданно пришли осенние холода. Стоит ли ждать еще летнего солнца и тепла?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что теплые вещи, вероятно, нужно будет надевать практически до конца текущей рабочей недели.





«До пятницы не слишком высокая дневная температура. Все время будут дожди. Они связаны с пришедшим небольшим циклоном. Прохладно будет и утром, и вечером. Но конец недели внесет приятное разнообразие», — сказал он.

«Сейчас в прогностических моделях указывается температурный предел +25, +27 градусов. Очень надеюсь, что к этому моменту прогностические модели и развитие атмосферных процессов не поменяются в намерениях», — отметил синоптик.