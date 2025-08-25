«Пришел циклон»: Синоптик рассказал, когда москвичам ждать потепления
Синоптик Шувалов: в последние дни августа температура в Москве поднимется до +27
В Москву неожиданно пришли осенние холода. Стоит ли ждать еще летнего солнца и тепла?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что теплые вещи, вероятно, нужно будет надевать практически до конца текущей рабочей недели.
«До пятницы не слишком высокая дневная температура. Все время будут дожди. Они связаны с пришедшим небольшим циклоном. Прохладно будет и утром, и вечером. Но конец недели внесет приятное разнообразие», — сказал он.
По его словам, у москвичей и жителей области есть шанс увидеть высокие плюсовые температуры 30, 31 августа и 1 сентября.
«Сейчас в прогностических моделях указывается температурный предел +25, +27 градусов. Очень надеюсь, что к этому моменту прогностические модели и развитие атмосферных процессов не поменяются в намерениях», — отметил синоптик.