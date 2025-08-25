В Петербурге неожиданно выпал снег и образовались сугробы – фото
В Петербурге 25 августа днём неожиданно начался снегопад, что стало редким и необычным погодным явлением для конца лета. Об этом сообщает peterburgmedia.ru.
Отмечается, что снег пошёл около полудня и к 13:47 усилился, покрывая улицы города плотным белым слоем.
Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями и видео заснеженных улиц. В некоторых районах города снег ложится достаточно густо, а на дорогах образовалась скользкая поверхность, создавая риск гололедицы.
Синоптики пока не дали официальных комментариев по поводу причины аномального снегопада. Очевидцы отмечают, что снег сопровождался порывистым ветром и резким снижением температуры. Местные жители выразили удивление внезапной сменой погоды, сравнивая её с ноябрьскими морозами.
Автомобилистам и пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными из-за ухудшения дорожных условий и возможной гололедицы. Местные службы уже работают над уборкой снега и обеспечением безопасности на улицах города.
