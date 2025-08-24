Достижения.рф

Бархатного сезона в Москве и Подмосковье в этом году уже не будет

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил с беседе с ТАСС, что в этом году в Москве бархатного сезона уже не будет.



По словам метеоролога, сейчас температура в районе подмосковного Звенигорода держится около +16 градусов, на юге Московской области – около +18, а в притоках Москвы – примерно +14–15 градусов.

Вильфанд подчеркнул, что всему виной холодные ночи. Ночные температуры в столице опускаются ниже 10 градусов тепла.

Таким образом, теплая и сухая погода, характерная для бархатного сезона, в ближайшее время в Москве не ожидается.

Накануне Вильфанд сообщил, что период «бабьего лета», когда температура воздуха будет выше климатической нормы, наступит в Москве и Подмосковье в сентябре.

