Бархатного сезона в Москве и Подмосковье в этом году уже не будет
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил с беседе с ТАСС, что в этом году в Москве бархатного сезона уже не будет.
По словам метеоролога, сейчас температура в районе подмосковного Звенигорода держится около +16 градусов, на юге Московской области – около +18, а в притоках Москвы – примерно +14–15 градусов.
Вильфанд подчеркнул, что всему виной холодные ночи. Ночные температуры в столице опускаются ниже 10 градусов тепла.
Таким образом, теплая и сухая погода, характерная для бархатного сезона, в ближайшее время в Москве не ожидается.
Накануне Вильфанд сообщил, что период «бабьего лета», когда температура воздуха будет выше климатической нормы, наступит в Москве и Подмосковье в сентябре.
