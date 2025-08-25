Погода не дала спасателям запустить дрон для поиска альпинистки на пике Победы

25 августа 2025, 13:41

Погода не дала спасателям МЧС Киргизии найти альпинистку на пике Победы

Фото: istockphoto/Mumemories

Плохие погодные условия помешали спасателям МЧС Киргизии поднять дрон для поиска россиянки на пике Победы, сообщил РИА Новости глава управления по работе со СМИ и населением МЧС Адиль Чаргынов.