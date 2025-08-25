Погода не дала спасателям запустить дрон для поиска альпинистки на пике Победы
Плохие погодные условия помешали спасателям МЧС Киргизии поднять дрон для поиска россиянки на пике Победы, сообщил РИА Новости глава управления по работе со СМИ и населением МЧС Адиль Чаргынов.
По его словам, несколько дней ждали подходящей погоды, чтобы запустить беспилотник и установить, подаёт ли признаки жизни Наталья Наговицына, но сделать это не удалось. По той же причине не смог подняться в воздух и еврокоптер Airbus Helicopters H125, а приглашённые из Италии пилоты, которые должны были его обслуживать, уже вернулись на родину.
23 августа объявили о завершении спасательной операции; начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда никого не эвакуировали. Наговицына застряла на высоте около семи тысяч метров с переломом ноги 12 августа. Попытки снять её со склона уже привели к гибели одного итальянского альпиниста.
Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко подчеркнул, что с пика Победы эвакуаций не проводят из‑за крайне труднодоступной местности.
