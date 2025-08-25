Достижения.рф

Погода не дала спасателям запустить дрон для поиска альпинистки на пике Победы

Фото: istockphoto/Mumemories

Плохие погодные условия помешали спасателям МЧС Киргизии поднять дрон для поиска россиянки на пике Победы, сообщил РИА Новости глава управления по работе со СМИ и населением МЧС Адиль Чаргынов.



По его словам, несколько дней ждали подходящей погоды, чтобы запустить беспилотник и установить, подаёт ли признаки жизни Наталья Наговицына, но сделать это не удалось. По той же причине не смог подняться в воздух и еврокоптер Airbus Helicopters H125, а приглашённые из Италии пилоты, которые должны были его обслуживать, уже вернулись на родину.

23 августа объявили о завершении спасательной операции; начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда никого не эвакуировали. Наговицына застряла на высоте около семи тысяч метров с переломом ноги 12 августа. Попытки снять её со склона уже привели к гибели одного итальянского альпиниста.

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко подчеркнул, что с пика Победы эвакуаций не проводят из‑за крайне труднодоступной местности.

