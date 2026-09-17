«Пришёл за добычей»: Россиянам рассказали, почему медведи так часто выходят к людям

17 сентября 2026, 12:47

Фото: iStock/Satoru S

Медведи все чаще и чаще появляются среди людей. В некоторых регионах России запретили оставлять еду на могилках кладбищ, чтобы лишний раз не провоцировать диких зверей.





Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что медведи чаще появляются в городах, потому что люди вырубили лес и убили лосей.





«Мы должны понять причины: мы вырубаем лес, разрушаем природу, охотники убивают лосей. А что должен медведь съесть? Если мы забираем долю медведя, то он выходит в город за своей пищей», — сказал он.