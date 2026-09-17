Медведь напал на сборщиков ягод в Иркутской области, есть погибшие

17 сентября 2026, 09:52

Медведь загрыз двух мужчин, собиравших ягоды, в Иркутской области

Фото: iStock/DrDjJanek

Двое жителей Киренска погибли во время сбора ягод в тайге неподалёку от села Красноярово в Иркутской области. Третий участник группы сумел уйти и обратиться за помощью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.