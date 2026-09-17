Медведь напал на сборщиков ягод в Иркутской области, есть погибшие
Двое жителей Киренска погибли во время сбора ягод в тайге неподалёку от села Красноярово в Иркутской области. Третий участник группы сумел уйти и обратиться за помощью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Нападение медведя произошло более чем в 80 километрах от Киренска. Жертвам хищника было 65 и 55 лет.
К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и охотники. Они обнаружили погибших, после чего заметили медведя, проявлявшего агрессию. По зверю открыли огонь, однако он скрылся в лесу. Поиски хищника продолжаются.
При встрече с медведем главное — не паниковать и не пытаться убежать: зверь значительно быстрее человека, а бег может спровоцировать преследование. Не смотрите ему прямо в глаза, не делайте резких движений и не поворачивайтесь спиной. Спокойно говорите ровным голосом, медленно увеличивайте дистанцию, отходя боком или пятясь, и дайте животному возможность уйти. Если медведь не заметил вас, тихо отступите тем же путём, которым пришли. Не приближайтесь к медвежатам, туше животного, добыче или месту кормёжки — рядом может находиться взрослая медведица.
Читайте также: