«Очень повезло»: медведь напал на спящую школьницу в ее комнате
ABC News: медведь напал на спящую школьницу в ее комнате в США
В штате Колорадо (США) медведь проник в дом и напал на 17-летнюю девушку, пока она спала. Об этом сообщает ABC News.
Инцидент произошёл рано утром 13 сентября в городе Дуранго. Хищник открыл приоткрытое окно, сорвал москитную сетку и забрался в спальню. Школьница проснулась от присутствия животного и спряталась под одеялом. Однако медведь ударил её лапой по животу, оставив три царапины.
Подросток закричала, и зверь вылез в окно, но почти сразу вернулся обратно. Тогда девушка встала с кровати и, продолжая громко кричать, сумела выгнать животное на улицу.
«Ей очень повезло, что на ней было несколько одеял, когда медведь ударил ее», — заявил окружной менеджер по охране дикой природы Люк Клэнси.Как отмечается, в этом году в Колорадо зафиксировали рекордное количество нападений медведей на людей. Власти связывают это с засухой, которая истощает источники пищи для животных.