«Очень повезло»: медведь напал на спящую школьницу в ее комнате

16 сентября 2026, 16:36

ABC News: медведь напал на спящую школьницу в ее комнате в США

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В штате Колорадо (США) медведь проник в дом и напал на 17-летнюю девушку, пока она спала. Об этом сообщает ABC News.





Инцидент произошёл рано утром 13 сентября в городе Дуранго. Хищник открыл приоткрытое окно, сорвал москитную сетку и забрался в спальню. Школьница проснулась от присутствия животного и спряталась под одеялом. Однако медведь ударил её лапой по животу, оставив три царапины.



Подросток закричала, и зверь вылез в окно, но почти сразу вернулся обратно. Тогда девушка встала с кровати и, продолжая громко кричать, сумела выгнать животное на улицу.



