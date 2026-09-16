В Красноярском крае медведь сломал оконную раму и задрал пожилую женщину в её собственном доме
В Красноярском крае медведь задрал женщину в её собственном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Трагедия произошла в деревне Верхний Кебеш Ермаковского района. По предварительным сведениям, огромный хищник проник в жилище пенсионерки, повредив оконную раму.
Тело пожилой хозяйки обнаружили у забора — медведь вытащил туда свою жертву. Предположительно, она скончалась от полученных травм вскоре после атаки. Сейчас зверя разыскивают по всей территории.
На месте работают следователи, точные обстоятельства случившегося устанавливаются. По информации Telegram-канала Baza, этот инцидент стал шестым случаем гибели человека в Сибири в результате нападения медведя за последний месяц.
Читайте также: