«Сильно обожжется»: Кинолог дал 5 советов по уходу за кожей и лапами собаки в жару

12 июня 2026, 11:00

Кинолог Голубев: летом собаку не стоит стричь под ноль

Фото: iStock/Chalabala

Представьте, что в жару вам пришлось бы постоянно гулять по земле и раскалённому асфальту босиком? А собаке и представлять не надо – летом она сталкивается с этим каждый день. Эксперты РКФ дали советы, как защитить лапы питомца.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что самый простой тест – ваша рука. Приложите тыльную сторону ладони к земле. Если слишком горячо, не выдержали 5 секунд, – гулять нельзя. Иначе собака обожжется.



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«Но лучшей защитой по-прежнему остаются базовые правила: стараться избегать пика солнечной активности, прямых лучей. Допускается корректировать прогулки – переносить их на другое время суток, когда земля уже не так прогрета. И не забывайте о водном балансе: летом собаке нужно много пить», – резюмировал Голубев.