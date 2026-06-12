«Сильно обожжется»: Кинолог дал 5 советов по уходу за кожей и лапами собаки в жару
Кинолог Голубев: летом собаку не стоит стричь под ноль
Представьте, что в жару вам пришлось бы постоянно гулять по земле и раскалённому асфальту босиком? А собаке и представлять не надо – летом она сталкивается с этим каждый день. Эксперты РКФ дали советы, как защитить лапы питомца.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что самый простой тест – ваша рука. Приложите тыльную сторону ладони к земле. Если слишком горячо, не выдержали 5 секунд, – гулять нельзя. Иначе собака обожжется.
Защитный воскВ жару подушечки лап сохнут, а на улице добавляется пыль, возможные остатки химии, которые разъедают кожу. Чтобы создать барьер, за 15 минут до прогулки нанесите на подушечки специальный воск. Крем не подойдёт – он слишком смягчает кожу. Нос тоже может грубеть – ему в самый раз будет специальный бальзам.
Летняя обувьЕсли по каким-то причинам прогулку нельзя перенести на раннее утро или вечер после захода солнца, можно надеть на лапы летнюю обувь или носочки, подошва которых позволит защищать кожу от нагретой поверхности. Выглядит ничуть не странно – как экстренная мера такой элемент гардероба допускается и в жару.
Заживляющая мазьЕсли на коже уже образовалась трещина или собака получила ожог – как следует промойте место прохладной водой, обработайте антисептиком и нанесите заживляющую мазь. Подойдёт детская с пантенолом – она безопасна при слизывании, но лучше не позволять собаке пробовать мазь на вкус.
Не стригите «под ноль»Забота касается не только кожи лап – всё тело может пострадать от солнечных лучей. Распространённая ошибка – стричь собаку полностью: в жару подшерсток защищает от солнца. Допускается гигиеническая облегчающая стрижка, чтобы шерсть не мешала собаке, на неё не липли пух, грязь улицы.
Солнцезащитный спрейЕсли пёс лысый – ему подойдёт лёгкая одежда. Лучше светлая и из натуральной дышащей ткани. Но рынок зоотоваров предлагает также солнцезащитный спрей или стики. Приобретайте специальную линейку, человеческие варианты не подойдут.
«Но лучшей защитой по-прежнему остаются базовые правила: стараться избегать пика солнечной активности, прямых лучей. Допускается корректировать прогулки – переносить их на другое время суток, когда земля уже не так прогрета. И не забывайте о водном балансе: летом собаке нужно много пить», – резюмировал Голубев.