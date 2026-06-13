Бездомные собаки едва не порвали девушку и ее питомца в КБР

13 июня 2026, 22:23

Сотрудники ДПС отпугнули стаю бездомных собак от девушки с питомцем в КБР

Фото: istockphoto/Osobystist

В Кабардино-Балкарии, в городе Прохладный, сотрудники ДПС отпугнули стаю бездомных собак от девушки. Свора агрессивных животных едва не растерзала местную жительницу, которая выгуливала своего питомца, сообщает Telegram-канал Mash Gor.