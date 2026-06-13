Бездомные собаки едва не порвали девушку и ее питомца в КБР
В Кабардино-Балкарии, в городе Прохладный, сотрудники ДПС отпугнули стаю бездомных собак от девушки. Свора агрессивных животных едва не растерзала местную жительницу, которая выгуливала своего питомца, сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным СМИ, беспомощную девушку с собакой на поводке спасли только прибывшие на патрульной машине полицейские. На опубликованных кадрах видно, как не менее шести бездомных псов с лаем приближаются к пострадавшей у пешеходного перехода.
В критический момент, когда стая окружила девушку, к перекрестку подъехал экипаж ДПС на служебном Hyundai Solaris. Полицейские оперативно включили световые и звуковые спецсигналы.
Услышав сирену, собаки отбежали. Это позволило девушке с питомцем безопасно перейти дорогу.
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