«Приведет к истощению»: Диетолог назвала опасность энергетиков

17 февраля 2026, 13:28

Диетолог Королева: постоянное потребление энергетиков приведет к депрессии

Фото: iStock/bauwimauwi

По исследованиям британских ученых, энергетики и сладкая газировка вызывают тревожность. В список «настораживающих» вошли даже подслащенные чай и кофе, а также молочные коктейли.





Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что при приёме энергетиков выбрасывается достаточное количество дофамина, включается головной мозг, повышается его активность, но ресурсы организма конечны.





«Постоянная стимуляция структур головного мозга приводит к истощению тех ресурсов, которые могли бы естественным образом поддерживать работоспособность. И это может, действительно, привести к депрессии и истощению на фоне собственных ресурсов», — прокомментировала эксперт.