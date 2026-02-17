Достижения.рф

«Приведет к истощению»: Диетолог назвала опасность энергетиков

Диетолог Королева: постоянное потребление энергетиков приведет к депрессии
Фото: iStock/bauwimauwi

По исследованиям британских ученых, энергетики и сладкая газировка вызывают тревожность. В список «настораживающих» вошли даже подслащенные чай и кофе, а также молочные коктейли.



Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что при приёме энергетиков выбрасывается достаточное количество дофамина, включается головной мозг, повышается его активность, но ресурсы организма конечны.

«Постоянная стимуляция структур головного мозга приводит к истощению тех ресурсов, которые могли бы естественным образом поддерживать работоспособность. И это может, действительно, привести к депрессии и истощению на фоне собственных ресурсов», — прокомментировала эксперт.

По словам Королевой, подобные напитки не включают естественную активность организма, а вызывают ее искусственным способом, что не приносит пользу.

Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0