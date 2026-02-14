Подсчитана стоимость блинов на Масленицу
Стоимость приготовления блинов на семью из четырёх человек в России за год снизилась на 6% — до 113,9 рубля. Об этом сообщил РИА Новости «Руспродсоюз».
В организации пояснили, что для расчётов использовался традиционный рецепт блинов. Согласно ему, необходимо взять 130 граммов пшеничной муки, 300 миллилитров молока, три яйца, 30 граммов сахара и 40 граммов сливочного масла.
В ведомстве подчеркнули, что значительное влияние на изменение цен оказало снижение стоимости яиц и сливочного масла.
