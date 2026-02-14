Подсчитана стоимость блинов на Масленицу

14 февраля 2026, 08:33

РИА Новости: стоимость блинов на четырех россиян составила 113,9 рубля

Фото: iStock/NataliPopova

Стоимость приготовления блинов на семью из четырёх человек в России за год снизилась на 6% — до 113,9 рубля. Об этом сообщил РИА Новости «Руспродсоюз».