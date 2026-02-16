Подмосковные врачи рассказали, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья
Главным угощением Масленичной недели на каждом столе остаются блины. Сколько их можно сесть, чтобы не навредить здоровью, рассказали медики Московской области.
Врачи предупредили, что неумеренное поедание блинов грозит не только тяжестью и вздутием живота, но и обострением таких заболеваний пищеварительного тракта, как гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический панкреатит и холецистит.
«Среднестатистическому человеку без острых заболеваний ЖКТ можно съедать три-четыре небольших блина в день, причём лучше не в один приём и не в первой половине дня. Есть блины с осторожностью лучше людям с сахарным диабетом, повышенным холестерином и ожирением. Отказаться от угощения стоит при болезнях ЖКТ, особенно в период обострения», – объяснила главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина.Вводить блины в рацион ребёнка можно с двух лет, но перед этим нужно проконсультироваться с педиатром.
«Начинать следует с небольших порций – одного-двух кусочков. Дошкольникам не стоит есть больше одного блина, желательно ещё и с несладкой начинкой – творогом, мясом или рыбой. Школьникам достаточно двух-трёх блинов, а подросткам – трёх или четырёх», – добавила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Чтобы сделать блины полезнее, Пичугина рекомендовала готовить их из цельнозерновой муки, а также с добавлением ржаной, овсяной или гречневой. Жарить блины лучше на сковороде с антипригарным покрытием. На обычную сковородку не стоит лить много масла, лучше смазать её кисточкой. Это уменьшит калорийность и избавит от канцерогенов. Полезная начинка – нежирный творог, свежие ягоды и фрукты.
Тем, кто всё же переел блинов, поможет прогулка на свежем воздухе, которая ускорит переваривание пищи. Вздутие облегчит стакан тёплой воды. Чашка чая с мятой, ромашкой или имбирём успокоит желудок. Можно также принять пищеварительные ферменты.
Если спустя час или два часа тяжесть не прошла, появились боль в животе и рвота, нужно обратиться к медикам.