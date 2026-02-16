Подмосковные врачи рассказали, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья

16 февраля 2026, 13:12

оригинал Фото: istockphoto / alan64

Главным угощением Масленичной недели на каждом столе остаются блины. Сколько их можно сесть, чтобы не навредить здоровью, рассказали медики Московской области.





Врачи предупредили, что неумеренное поедание блинов грозит не только тяжестью и вздутием живота, но и обострением таких заболеваний пищеварительного тракта, как гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический панкреатит и холецистит.





«Среднестатистическому человеку без острых заболеваний ЖКТ можно съедать три-четыре небольших блина в день, причём лучше не в один приём и не в первой половине дня. Есть блины с осторожностью лучше людям с сахарным диабетом, повышенным холестерином и ожирением. Отказаться от угощения стоит при болезнях ЖКТ, особенно в период обострения», – объяснила главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина.

«Начинать следует с небольших порций – одного-двух кусочков. Дошкольникам не стоит есть больше одного блина, желательно ещё и с несладкой начинкой – творогом, мясом или рыбой. Школьникам достаточно двух-трёх блинов, а подросткам – трёх или четырёх», – добавила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.