«Привести к смерти»: Кинолог рассказал, чем опасны для собаки фонари во время дождливой прогулки
Прогулка с собакой под дождем не просто менее приятна – она скрывает смертельную угрозу для вашего питомца. Главный источник опасности – обычные уличные фонари. Угроза заключается в том, что питомцы во время прогулки любят всё исследовать.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собака должна иметь возможность на улице всё как следует изучить и обнюхать — это ее способ получения информации.
«Однако здесь важно сохранять здравый смысл: исследовать камни и бордюры питомец может. Мусорные баки – нет. А в дождливую погоду особенно опасными становятся еще и фонари. Усугубляет ситуацию то, что влажность в воздухе делает для собаки запахи насыщеннее, и она часто начинает себя вести активнее», — сказал он.
Главная угроза фонарейСо временем изоляция кабелей внутри металлического столба фонаря разрушается. В сухую погоду ток никуда не уходит, но во время дождя вода становится отличным проводником. В итоге ток начинает «стекать» на корпус столба и даже в окружающие лужи.
Зона напряженияДаже если вы не подпускаете собаку к фонарю, чисто теоретически даже контакт с лужей может привести к смерти. Вода становится передатчиком, и ток проходит через тело. Другая, менее очевидная угроза: если питомец решит помочиться на столб, считайте, что это такая же вода. Подобный акт становится частой причиной смертельных ударов током у кобелей.
Опасность влажной шерсти и мокрого носаСухая шерсть является изолятором. А вот мокрая во время дождя резко снижает сопротивление кожи и шерсти, облегчая прохождение смертельного тока. Питомец просто понюхал столб – этого достаточно.
Признаки особо опасного фонаряСтолб гудит или вибрирует, вокруг фонаря скопилась влага, лужа, видна проводка – такое место несет угрозу и для вас в том числе. Лучше обратиться через портал в местную администрацию и коммунальные службы, чтобы они устранили угрозу.
Первая помощьПри ударе током не хватайте питомца руками – иначе достанется и вам. В идеале нужно быстро найти деревянную палку, ветку и оттащить ею собаку от источника тока. Только затем проверьте пульс, дыхание. При остановке необходимо на месте сделать непрямой массаж сердца. Для этого уложите собаку на правый бок. Место для нажатий – самая широкая часть грудной клетки сразу за локтем передней лапы, которая лежит снизу. У крупной собаки положите одну ладонь на другую, держите руки прямыми и давите корпусом, продавливая грудную клетку на четверть или треть её ширины. У маленькой собачки сжимайте грудную клетку с двух сторон большим и указательным пальцами. Давите ритмично с частотой 100-120 нажатий в минуту, примерно как быстрый пульс. По возможности чередуйте 30 нажатий с 2 вдохами «рот в нос». Не прекращайте массаж до появления пульса или приезда ветеринара. При ожогах, судорогах, потере сознания – также срочно в ветеринарную клинику.
Порой животные сами избегают опасных фонарей, улавливая электромагнитное поле. Но надеяться на их врожденный дар не стоит. Не подпускайте животное во время дождя к возможному источнику тока, выбирайте безопасный маршрут. Не разрешайте обнюхивать и мочиться в этих местах.