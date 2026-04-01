Нападение собаки на российскую пенсионерку кончилось для нее ампутацией

01 апреля 2026, 22:37

Пенсионерке в Пермском крае ампутировали часть ноги после нападения собаки

Фото: istockphoto/Motortion

В Лысьве Пермского края 89-летняя женщина пострадала от нападения стаффордширского терьера. Об этом пишет KP.RU.





Инцидент произошел 30 марта у школы №16 на улице Быстрых. Пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными ранами конечностей.



В краевом Минздраве сообщили, что пострадавшей потребовалась ампутация части ноги. Врачи борются за ее жизнь.



Очевидцы рассказали, что прохожий пытался оттащить собаку от женщины и также получил травмы рук. Сотрудники полиции изолировали животное. По указанному факту возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.



