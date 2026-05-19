Психолог назвал минусы и плюсы ранних браков

19 мая 2026, 17:36

Психолог Ланг: плюсом ранних браков является безусловная любовь

У ранних браков есть множество рисков, однако их отличает искренняя любовь. Так считает семейный психолог Сергей Ланг.





Ранее с инициативой постепенно снижать брачный возраст выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его мнению, такая мера помогла бы преодолеть негативные демографические и физиологические тенденции.



В разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом» Ланг отметил, что у ранних браков можно выделить несколько проблем. Первой является финансовая составляющая, поскольку деньги очень важны для создания семьи, а молодым людям необходимо учиться для получения профессии. Поэтому финансирование ложится на плечи родителей, которые и являются второй угрозой риска для молодой семьи.





«Мамы и папы часто против ранних браков. Особенно это касается родителей парней, которые считают, что сыну нужно еще учиться, работать, как-то крепче вставать на ноги. Они могут быть против избранницы своего ребенка и вмешиваться в отношения молодых. Люди еще молодые, родители относятся к ним как к детям, не считают их выбор серьезным, и из-за этого возникает очень много конфликтов», — уточнил Ланг.

«Юная же любовь — самая искренняя, самая честная. Поэтому как раз-таки в ней в таких союзах сомневаться не приходится. Здесь можно размышлять, потянет ли пара совместную жизнь, смогут ли они создать себе какое-то финансовое благополучие, преодолеть кризис отношений, когда происходит борьба за лидерство. Но единственное, в чем у них крепкая точка, — это чувства», — заключил Ланг.