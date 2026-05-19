Психолог назвал минусы и плюсы ранних браков
У ранних браков есть множество рисков, однако их отличает искренняя любовь. Так считает семейный психолог Сергей Ланг.
Ранее с инициативой постепенно снижать брачный возраст выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его мнению, такая мера помогла бы преодолеть негативные демографические и физиологические тенденции.
В разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом» Ланг отметил, что у ранних браков можно выделить несколько проблем. Первой является финансовая составляющая, поскольку деньги очень важны для создания семьи, а молодым людям необходимо учиться для получения профессии. Поэтому финансирование ложится на плечи родителей, которые и являются второй угрозой риска для молодой семьи.
«Мамы и папы часто против ранних браков. Особенно это касается родителей парней, которые считают, что сыну нужно еще учиться, работать, как-то крепче вставать на ноги. Они могут быть против избранницы своего ребенка и вмешиваться в отношения молодых. Люди еще молодые, родители относятся к ним как к детям, не считают их выбор серьезным, и из-за этого возникает очень много конфликтов», — уточнил Ланг.
Эксперт добавил, что у людей младше 21 года психика еще не до конца созрела. Могут меняться взгляды на жизнь, место работы и жительства, что может негативно сказаться на отношениях. Кроме того, в молодых парах более выражено происходит борьба за лидерство. Люди старше 30 лет обычно сразу берут на себя определенные роли в семье.
Однако в ранних браках есть и плюсы, главным из которых является искренняя большая любовь. Влюбиться в молодом возрасте гораздо проще, пояснил Ланг. По его словам, с годами включается критическое мышление, которое мешает полюбить по-настоящему.
«Юная же любовь — самая искренняя, самая честная. Поэтому как раз-таки в ней в таких союзах сомневаться не приходится. Здесь можно размышлять, потянет ли пара совместную жизнь, смогут ли они создать себе какое-то финансовое благополучие, преодолеть кризис отношений, когда происходит борьба за лидерство. Но единственное, в чем у них крепкая точка, — это чувства», — заключил Ланг.