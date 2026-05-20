Психолог Серебрякова призвала сохранять границы при работе с «токсичным» начальником
Клинический психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Дарья Серебрякова посоветовала трезво оценивать ситуацию, если начальник ведет себя «токсично». В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что сотруднику важно опираться на факты и понимать свои возможности.
По ее словам, сначала стоит изучить официальные обязанности, трудовой договор, систему подчинения и требования к работе. Затем нужно отделить личные переживания от реальной ситуации и понять, насколько требования соответствуют должности. Серебрякова призвала обратить внимание на возможные нарушения прав, унижение, давление, манипуляции, систематическое обесценивание и злоупотребление властью.
Психолог напомнила, что отношения между работодателем и сотрудником всегда включают конфликт интересов. Бизнес стремится повышать эффективность и снижать издержки, а работник защищает профессиональные и личные границы. Серебрякова подчеркнула, что человеку важно понимать свою ценность на рынке труда. Речь идет о востребованности навыков, наличии альтернативных предложений и финансовой устойчивости на случай ухода. По ее мнению, особенно это важно перед разговором о переработках, недопустимом тоне общения, повышении зарплаты или увольнении.
Если уйти с работы сейчас нельзя, психолог советует признать это без самообвинений. Вместо постоянного эмоционального противостояния она рекомендует готовить почву для перемен: повышать квалификацию, менять профессиональное направление, копить финансовую подушку и искать другую компанию. Внутри сложной ситуации Серебрякова призвала сохранять психологические границы. Она посоветовала переводить общение в деловую плоскость, фиксировать договоренности письменно, не поддаваться на эмоциональные провокации и разделять оценку работы и оценку личности.
Если начальник допускает психологическое насилие, унижение, дискриминацию, угрозы или незаконные требования, психолог рекомендует использовать не только психологические, но и организационные или юридические способы защиты. В их числе поддержка коллег, обращение в HR, фиксация нарушений и консультация с юристом. Главным принципом Серебрякова назвала отказ от импульсивных решений. По ее словам, спокойный и аналитический подход помогает сохранить профессиональную позицию и психологическую устойчивость.
