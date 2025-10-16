Туристка заразилась бешенством от бродячего кота в Турции — ее спасли собаки
Британская туристка заразилась бешенством от бродячей кошки во время отдыха в турецком Бодруме. Об этом пишет Daily Mail.
Все произошло в 2022-м, но подробности появились только сейчас. В последний день отпуска женщина по имени Хлоя завтракала в ресторане. Внезапно она почувствовала резкую боль в области пятки — под столиком сидела кошка. Хлоя испугалась, но времени на поход к врачу у нее не было.
Когда она вернулась домой в Эксетер, ее внимание привлекло необычное поведение собак — стаффордширские терьеры постоянно обнюхивали след от укуса на ноге. После этого женщина насторожилась и поехала в больницу. Там ей назначили лечение и вырезали уже посеревшую часть кожи.
Тогда британка поняла, что малейшее промедление могло привести к крайне печальным последствиям.
