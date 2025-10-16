Туристка заразилась бешенством от бродячего кота в Турции — ее спасли собаки

16 октября 2025, 19:52

Daily Mail: заразившуюся бешенством от кошки в Турции британку спасли ее собаки

Фото: iStock/Pavel Herasimau

Британская туристка заразилась бешенством от бродячей кошки во время отдыха в турецком Бодруме. Об этом пишет Daily Mail.