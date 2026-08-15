Трёхлетняя девочка заразилась бешенством в Турции после кошачьей царапины
В турецкой провинции Диярбакыр трёхлетняя девочка заразилась бешенством после того, как её поцарапала бездомная кошка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.
Царапину ребёнок получил четыре месяца назад в районе Сур. Однако ухудшение самочувствия наступило только 10 августа, и девочку госпитализировали. Три дня спустя анализы подтвердили положительный результат на бешенство.
После этого для всех, кто контактировал с заболевшей, организовали профилактические мероприятия. Власти уточнили, что усилили работу с бездомными животными в регионе и предприняли все необходимые меры. По последней информации, состояние пострадавшей сейчас оценивается как тяжёлое – её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Ранее «Радио 1» передавало, что россиянка едва не погибла после контакта с ядовитым «португальским корабликом» на Бали. Инцидент произошел в воде — девушка возвращалась к лодке после занятия сёрфингом, когда внезапно ощутила резкую боль в ноге. Подробности читайте здесь.
Читайте также: