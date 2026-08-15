Трёхлетняя девочка заразилась бешенством в Турции после кошачьей царапины

15 августа 2026, 04:40

Фото: iStock/Irina Nedikova

В турецкой провинции Диярбакыр трёхлетняя девочка заразилась бешенством после того, как её поцарапала бездомная кошка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.