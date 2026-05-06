06 мая 2026, 14:34

Май открывает самый горячий период на даче. В это время грядки быстро наполняются рассадой, семенами и первыми всходами. Именно сейчас многие хозяева участка решают, какие культуры отправить в землю, а какие лучше отложить. Правильный срок помогает получить крепкие растения и хороший урожай. Лунный посевной календарь много лет помогает дачникам планировать сезон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Лунный посевной календарь Май Июнь Июль Август Что делать с сентября по декабрь Приметы садовода и огородника

Лунный посевной календарь

Май

Благоприятные дни для посадки культур в мае:

Огурцы и кабачки: 2, 11, 12, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая;

Перцы и баклажаны: 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30 мая;

Капуста: 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая;

Чеснок: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30 мая;

Корнеплоды: 2, 6, 7, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая;

Томаты: 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30 мая;

Лук: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 28, 29, 30 мая;

Зелень: 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30 мая.

Июнь

Благоприятные дни для посадки культур в июне:

Для огурцов хорошими днями будут 7, 8, 9, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25 и 26 июня;

Перцы и баклажаны лучше сажать 7, 8, 9, 12, 13, 17, 24, 25 и 26 числа;

Капусту стоит планировать на 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 26 и 29 июня;

Для чеснока подойдут 1, 2, 3, 4, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 июня;

Корнеплоды лучше высевать 2, 3, 4, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 26 и 29 числа;

Томаты можно сажать 7, 8, 9, 12, 13, 17, 24, 25 и 26 июня;

Для лука удачными будут 1, 2, 3, 4, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 числа;

Зелень даст хороший результат при посеве 7, 8, 9, 12, 13, 17, 24, 25 и 26 июня.

Июль

Благоприятные дни для посадки культур в июле:

Август

Благоприятные дни для посадки культур в августе:

Для посева огурцов хорошо подойдут 1, 17, 20, 23, 24 и 29 августа;

Перец и баклажаны лучше сеять 8, 14, 15, 22 и 23 числа;

Капусту стоит планировать на 1, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 и 29 августа;

Томаты дадут хороший результат при посеве 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18, 19, 20 и 29 числа;

Для корнеплодов благоприятны 1, 5, 6, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 и 29 августа;

Зелень лучше высевать 1, 5, 6, 9, 10, 16, 19, 20 и 23 числа.

Что делать с сентября по декабрь

Приметы садовода и огородника