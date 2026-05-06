Про лунный посевной календарь знают все, но как он появился, обычно не рассказывают: благоприятные дни, фазы Луны, таблицы работ и приметы
Май открывает самый горячий период на даче. В это время грядки быстро наполняются рассадой, семенами и первыми всходами. Именно сейчас многие хозяева участка решают, какие культуры отправить в землю, а какие лучше отложить. Правильный срок помогает получить крепкие растения и хороший урожай. Лунный посевной календарь много лет помогает дачникам планировать сезон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Лунный посевной календарьЛунный посевной календарь помогает дачнику навести порядок в сезонных работах. Он задает удобный ритм и подсказывает, когда лучше сеять разные культуры. Многие огородники опираются на фазы Луны, но не забывают о погоде. Смысл подхода прост. На растущую Луну чаще сажают зелень, огурцы, томаты, фасоль и другие культуры с урожаем над землей. На убывающую фазу обычно планируют посев моркови, свеклы, картофеля и лука. В это же время часто рыхлят грядки, пропалывают сорняки и занимаются корнями. Такой график удобен, но он не решает все. Дачник сначала смотрит на температуру почвы. Потом оценивает прогноз и риск заморозков. Только после этого он выбирает день для посадки. Весной спешка часто вредит рассаде. Холод тормозит рост и ослабляет молодые растения. Летом главную роль играют полив, подкормка и уход. Осенью важнее вовремя убрать урожай и подготовить участок к следующему сезону. Главное правило остается простым. Лунный календарь помогает планировать работы. Погода и состояние земли подсказывают, когда действовать.
МайМай открывает главный этап посадок. В это время дачники активно заполняют теплицы и готовят грядки под открытым небом. Под укрытие переносят рассаду томатов, огурцов, перцев и баклажанов. На участке сажают картофель, кабачки, тыкву, фасоль и поздние корнеплоды. Заодно проводят повторные посевы зелени. После этого землю мульчируют, чтобы удержать влагу, особенно в теплую погоду. В саду в мае уже формируется завязь, поэтому деревья и кустарники подкармливают калийными составами. До середины месяца стоит прорыхлить грядки или перекопать почву. Первую половину мая лучше посвятить уходу за участком, а не посеву. Этот период хорошо подходит для обработки от вредителей и болезней. К маю насекомые уже заметно активизируются, поэтому затягивать с защитой не стоит.
Отдельного внимания требует конец месяца. 31 мая 2026 года произойдет редкое явление — голубая луна. Так называют второе полнолуние в одном месяце. Этот день, как и 1 мая, лучше оставить без посевных работ.
Лунный цикл в мае выглядит так: 1 мая наступит полнолуние, с 2 по 15 мая Луна будет убывать, 16 мая придет новолуние, с 17 по 30 мая начнется растущая фаза, а 31 мая снова наступит полнолуние.
Благоприятные дни для посадки культур в мае:
- Огурцы и кабачки: 2, 11, 12, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая;
- Перцы и баклажаны: 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30 мая;
- Капуста: 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая;
- Чеснок: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30 мая;
- Корнеплоды: 2, 6, 7, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая;
- Томаты: 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30 мая;
- Лук: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 28, 29, 30 мая;
- Зелень: 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30 мая.
Неблагоприятными днями для любых работ станут 1, 15, 16, 17 и 31 мая. На эти даты лучше не планировать посев, пересадку и другие важные дела в огороде.
ИюньИюнь на даче проходит под знаком ухода за посадками. В это время особое внимание уделяют поливам и минеральным подкормкам. Параллельно важно вовремя убирать сорняки, пока они не успели дать семена и засорить участок. Прополку лучше проводить раз в неделю. Такой режим помогает сдерживать осот, молочай, вьюнок и пырей. На томатах в начале лета удаляют первые пасынки. Два раза в месяц кусты подкармливают коровяком, травяным настоем или куриным пометом. С огурцами подход немного другой. Их поливают реже, потому что при легком подсушивании почвы завязи появляются быстрее. В июне снова рекомендуется сеять морковь и свеклу. Такой прием дает вторую волну урожая ближе к осени. Это особенно удобно для тех, кто хочет продлить сезон свежих овощей.
Лунный цикл в июне 2026 года будет таким: с 1 по 14 июня Луна убывает, 15 июня наступает новолуние, с 16 по 29 июня идет растущая фаза, а 30 июня приходит полнолуние.
Благоприятные дни для посадки культур в июне:
- Для огурцов хорошими днями будут 7, 8, 9, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25 и 26 июня;
- Перцы и баклажаны лучше сажать 7, 8, 9, 12, 13, 17, 24, 25 и 26 числа;
- Капусту стоит планировать на 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 26 и 29 июня;
- Для чеснока подойдут 1, 2, 3, 4, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 июня;
- Корнеплоды лучше высевать 2, 3, 4, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 26 и 29 числа;
- Томаты можно сажать 7, 8, 9, 12, 13, 17, 24, 25 и 26 июня;
- Для лука удачными будут 1, 2, 3, 4, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 числа;
- Зелень даст хороший результат при посеве 7, 8, 9, 12, 13, 17, 24, 25 и 26 июня.
Отдельно стоит отметить неблагоприятные даты. На 14, 15, 16 и 30 июня лучше не назначать посевы, пересадку и другие важные работы в огороде.
ИюльИюль на даче проходит под знаком ухода за деревьями и сбора первого урожая. В первой половине месяца садоводы прищипывают молодые побеги у плодовых культур. Слабые завязи сразу убирают. Под ветви с наливающимися плодами ставят подпорки, чтобы сохранить урожай. До 15 июля яблони и груши опрыскивают от парши, а вишню защищают от коккомикоза. В середине лета начинается активный сбор ранних овощей. С грядок снимают огурцы, кабачки, первые томаты и зелень. В это время посадкам дают калийные подкормки. Они улучшают вкус плодов и помогают повысить урожайность. После сбора клубники грядки пропалывают, вносят удобрения, а почву под кустами рыхлят и мульчируют.
Лунный цикл в июле 2026 года будет таким: с 1 по 13 июля Луна убывает, 14 июля наступает новолуние, с 15 по 28 июля идет растущая фаза, 29 июля приходится на полнолуние, а 30 и 31 июля Луна снова убывает.
Благоприятные дни для посадки культур в июле:
Для посева огурцов благоприятными днями станут 4, 5, 6, 9, 10, 19, 20, 21, 22 и 23 июля;
Перцы и баклажаны стоит планировать на 4, 5, 6, 9, 10, 22 и 23 числа;
Капусту можно сеять 1, 4, 5, 6, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 27 и 28 июля;
Томаты дают хороший результат при посадке 4, 5, 6, 9, 10, 22 и 23 числа;
Для корнеплодов подойдут 1, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 27 и 28 июля;
Зелень лучше высевать 4, 5, 6, 9, 10, 22 и 23 числа.
Отдельно стоит помнить о неблагоприятных датах. На 13, 14, 15 и 29 июля лучше не назначать посев, пересадку и другие важные работы в саду и огороде.
АвгустАвгуст — время активного плодоношения и большого сбора. На грядках продолжают снимать овощи. Дачники сеют зелень и редис, чтобы к осени получить свежую добавку к столу. У томатов убирают нижние листья и прищипывают верхушку. Так плоды созревают быстрее и набирают вкус.
В саду в это время поспевают ранние яблоки и груши. Плодовые деревья обильно поливают, особенно в сухую погоду. Им дают фосфорно-калийные подкормки, чтобы укрепить корневую систему. Красную смородину и крыжовник внимательно осматривают и защищают от вредителей. Если на ветвях появились клещи, растения сразу опрыскивают инсектицидными составами. Урожай по мере созревания снимают и сортируют. Это помогает сохранить плоды и быстрее убрать поврежденные экземпляры. После сбора клубники кусты обязательно подкармливают. В конце лета можно заложить и новые грядки с земляникой на следующий сезон.
Лунный цикл в августе складывается так: с 1 по 11 число Луна убывает, 12 августа наступает новолуние, с 13 по 27 число идет растущая фаза, 28 августа приходится на полнолуние, а с 29 по 31 число Луна снова убывает.
Благоприятные дни для посадки культур в августе:
- Для посева огурцов хорошо подойдут 1, 17, 20, 23, 24 и 29 августа;
- Перец и баклажаны лучше сеять 8, 14, 15, 22 и 23 числа;
- Капусту стоит планировать на 1, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 и 29 августа;
- Томаты дадут хороший результат при посеве 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18, 19, 20 и 29 числа;
- Для корнеплодов благоприятны 1, 5, 6, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 и 29 августа;
- Зелень лучше высевать 1, 5, 6, 9, 10, 16, 19, 20 и 23 числа.
Есть и даты, когда от важных дел в саду и огороде лучше отказаться. Неблагоприятными днями для любых работ станут 11, 12, 13 и 28 августа.
Что делать с сентября по декабрьСентябрь приносит первые холода и большой сбор урожая. Дачники выкапывают корнеплоды, очищают грядки, пересаживают землянику и приводят в порядок теплицы. В саду снимают плоды, прореживают кроны, убирают падалицу, закладывают компост и высаживают молодые деревья и хвойники. Октябрь отводят под подготовку участка к зиме: урожай переносят в хранилище, сажают кустарники, чеснок и лук, перекапывают землю, вносят органику и мульчу. В ноябре завершают сезон, укрывают многолетники, утепляют розы, защищают стволы от грызунов и следят за запасами в подвале. Декабрь проходит спокойно: хозяева планируют новый сезон, проверяют семена, готовят грунт для рассады, убирают снег и заготавливают черенки для весенних прививок.
Приметы садовода и огородника
- Зацвели бузина и черемуха — пришло время сажать картофель;
- Калина покрылась цветом, а пионы распустились — можно готовить кабачки, тыкву и патиссоны. Семена сначала замочите. Затем высаживайте их под пленку или в теплицу;
- Репу и лук традиционно сеют 5 мая, в день святого Луки;
- Капустную рассаду начинают высаживать 18 мая, на Аксинью-капустницу. Этот период длится до 25 июня. По народной примете, тогда кочаны вырастают крупными и крепкими;
- Если весна приходит рано, посадки начинают уже на четвертой неделе Великого поста. Когда тепло задерживается, для этого выбирают Страстную субботу.