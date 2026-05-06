Россиянам рассказали о вероятности укуса опасного клеща на территории России

Фото: iStock/cotuvokne

Вероятность укуса клеща, который переносит опасные инфекции, существует практически на всей территории России. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией экологии риккетсий, руководитель отдела природно-очаговых инфекций НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной.



Ранее стало известно, что боррелиоз, тиф и энцефалит диагностированы у 34 россиян после укусов клещей. С начала года зарегистрировано 25 тысяч таких случаев, из них семь тысяч — за последнюю неделю.

Костарной подчеркнул, что риск укуса опасного клеща существует практически на всей территории России. Эти членистоногие могут передавать вирусный энцефалит, риккетсиозы, болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз и другие инфекции.

Для защиты от укусов специалист рекомендует носить светлую закрытую одежду, заправлять её, чтобы не оставлять открытых участков кожи. Также следует обрабатывать одежду и обувь специальными защитными аэрозолями.

После посещения мест, где возможны укусы клещей, необходимо провести самоосмотр. Особое внимание нужго уделить пояснице, подмышкам, паховой области, шее, волосяной части головы и ушным раковинам, отметил Костарной.

Екатерина Коршунова

