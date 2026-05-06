Россиянам рассказали о вероятности укуса опасного клеща на территории России
Вероятность укуса клеща, который переносит опасные инфекции, существует практически на всей территории России. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией экологии риккетсий, руководитель отдела природно-очаговых инфекций НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной.
Ранее стало известно, что боррелиоз, тиф и энцефалит диагностированы у 34 россиян после укусов клещей. С начала года зарегистрировано 25 тысяч таких случаев, из них семь тысяч — за последнюю неделю.
Костарной подчеркнул, что риск укуса опасного клеща существует практически на всей территории России. Эти членистоногие могут передавать вирусный энцефалит, риккетсиозы, болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз и другие инфекции.
Для защиты от укусов специалист рекомендует носить светлую закрытую одежду, заправлять её, чтобы не оставлять открытых участков кожи. Также следует обрабатывать одежду и обувь специальными защитными аэрозолями.
После посещения мест, где возможны укусы клещей, необходимо провести самоосмотр. Особое внимание нужго уделить пояснице, подмышкам, паховой области, шее, волосяной части головы и ушным раковинам, отметил Костарной.
