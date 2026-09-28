«Большой запас жира»: Охотник назвал причину частого нападения медведей в Сибири

28 сентября 2026, 11:45

Охотник Латыш: в Сибири медведи часто нападают на людей из-за кедрового ореха

Фото: iStock/xtrekx

В последние месяцы в Сибири участились случаи нападения медведей на людей. В Туве погиб турист из Москвы. Из-за чего это происходит, и как зависит от региона?





Специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» объяснил, чем отличается поведение медведей в разных регионах России и как нехватка корма влияет на рост числа трагических случаев.





«Там значительно сложнее ситуация по причине того, что в этом году родился, местами практически везде в Сибири, кедровый орех. А он является чуть ли не главным блюдом в питании медведя. Этот орех маслянистый, то есть благодаря ему медведь получает большой запас жира. И сейчас там очень большая проблема: медведь приходит, ему надо кормиться, и, к сожалению, он не выбирает уже — человек это или какое-то животное, просто ест», — сказал он.

«Сейчас он ещё не голодный, потому что более-менее выживает на летнем корме. А ближе к октябрю, если вдруг вы планируете ехать в тайгу, то обязательно серьёзно подготовьтесь: нужно взять перцовый баллончик, звуковой баллон. Также нужно соблюдать все меры предосторожности и слушать местных», — посоветовал Латыш.