Медведь атаковал рыбака на Чукотке и отобрал его улов
На Чукотке в селе Марково бурый медведь напал на рыбака и похитил у него улов — пострадавшего госпитализировали. Об этом проинформировал региональный департамент природных ресурсов и экологии.
Согласно данным ведомства, утром в пятницу охотовед сообщил о происшествии в пределах населённого пункта. Инцидент случился неподалёку от поселковой бани: мужчина возвращался с рыбалки, неся с собой добычу, когда зверь набросился на него со спины и забрал улов.
Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением врачей. Согласно полученной информации, при обнаружении планируется ликвидация хищника.
Ранее в Красноярском крае медведь напал на собаку. Сторожевой пёс находился в запертом пространстве, поэтому шансов на выживание у него не было.
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