Медведь атаковал рыбака на Чукотке и отобрал его улов

25 сентября 2026, 03:04

Фото: iStock/Warren A Metcalf

На Чукотке в селе Марково бурый медведь напал на рыбака и похитил у него улов — пострадавшего госпитализировали. Об этом проинформировал региональный департамент природных ресурсов и экологии.