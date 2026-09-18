Охотники застрелили медведя, убившего двух мужчин в Иркутской области
В Иркутской области охотники застрелили медведя, напавшего на группу мужчин, собиравших ягоды. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Трагический инцидент произошёл в тайге неподалёку от села Красноярово. Хищник набросился на троих сборщиков ягод, в результате чего двое мужчин погибли, а третьему удалось спастись. Он смог добраться до населённого пункта, воспользовавшись попутным транспортом.
После случившегося на месте трагедии специалисты‑охотоведы нашли следы крови, свидетельствовавшие о том, что медведь получил ранение. Благодаря им опасного зверя удалось отследить, после чего хищника ликвидировали.
Напомним, инцидент произошёл в 80 километрах от Киренска. Жертвами медведя стали мужчины в возрасте 65 и 55 лет.
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