Медведь жестоко растерзал сидящего в будке пса в российском поселке
Медведь напал на собаку, которая находилась в будке во дворе одного из домов в Красноярском крае. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По его информации, инцидент произошел вечером в поселке Раздолинск. Местные жители сразу позвонили в экстренные службы. По словам очевидцев, хищник повалил пса на землю и укусил его за шею, пока тот отчаянно пытался вырваться.
К слову, это не первый подобный случай в регионе за последние дни. Накануне в поселке Потапово Енисейского района медведь также едва не убил собаку местного жителя. В том же районе после встречи с хищником скончался сторож — его тело нашли на стоянке грузового транспорта.
Ситуация с выходом медведей к людям в Красноярском крае остается сложной. Власти призывают местных жителей и гостей региона оставаться бдительными.
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