Медведь жестоко растерзал сидящего в будке пса в российском поселке

24 сентября 2026, 23:04

Медведь растерзал собаку в будке на частном дворе под Красноярском

Фото: iStock/xtrekx

Медведь напал на собаку, которая находилась в будке во дворе одного из домов в Красноярском крае. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.