«Проблемы с сердцем и желудком»: Врач рассказала, почему весной нас штормит
Врач Чиркова: весной штормит из-за перепадов давления
Красное солнце, капель и желание снять пуховик — у природы весеннее настроение, а у человека — скачки давления, «медвежья» усталость и вспышка хронических болячек.
Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему весной обостряются болезни, и дала простые правила спасения.
«Человек, как и животное, любит стабильность, а весна нестабильна. Метаболизм ускоряется, соки текут не только в деревьях, но и в нас — и многих людей начинает просто штормить», — объяснила она.
По словам эксперта, виновата целая лавина факторов: смена светового дня, гормональные качели, перепады давления и даже смена рациона. Главная мишень — иммунитет, который восстанавливается только во сне.
«Если у нас нарушается сон — иммунитет сразу снижается, потому что иммунная система больше всего работает именно во сне», — пояснила эксперт.
Врач советует придерживаться простых правил:
- Ложиться и вставать в одно и то же время;
- Убрать из еды мусор и не читать новости за обедом;
- Исключить перегрузы на даче — «пятилетку в три дня делать не надо».
«Кофе нужно минимизировать весной, особенно при проблемах с сердцем и желудком. Алкоголь — тоже под запрет. А курение лучше забыть на веки вечные. 50% вашего здоровья зависит от вашего поведения», — посоветовала Чиркова.