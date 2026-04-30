«Проблемы с сердцем и желудком»: Врач рассказала, почему весной нас штормит

30 апреля 2026, 16:21

Врач Чиркова: весной штормит из-за перепадов давления

Фото: iStock/VYCHEGZHANINA

Красное солнце, капель и желание снять пуховик — у природы весеннее настроение, а у человека — скачки давления, «медвежья» усталость и вспышка хронических болячек.





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему весной обостряются болезни, и дала простые правила спасения.





«Человек, как и животное, любит стабильность, а весна нестабильна. Метаболизм ускоряется, соки текут не только в деревьях, но и в нас — и многих людей начинает просто штормить», — объяснила она.

«Если у нас нарушается сон — иммунитет сразу снижается, потому что иммунная система больше всего работает именно во сне», — пояснила эксперт.

Ложиться и вставать в одно и то же время;

Убрать из еды мусор и не читать новости за обедом;

Исключить перегрузы на даче — «пятилетку в три дня делать не надо».