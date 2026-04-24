Голикова рассказала о болезни, которая стремительно «омолаживается»

Голикова рассказала, что сахарный диабет стал проявляться у молодежи
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что сахарный диабет сейчас выявляют и у молодёжи. Об этом сообщает ТАСС.



На Всероссийской выездной конференции «За медицину здорового долголетия» Голикова заявила, что заболевание на сегодняшний день регистрируется и у трудоспособных граждан — это означает, что болезнь «омолаживается».

Заместитель председателя правительства также заметила, что число россиян, страдающих ожирением, растёт.

Ранее она уже отмечала, что в стране почти треть трудоспособных граждан имеет хронические инфекционные заболевания.

