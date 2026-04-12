Россиянам указали на связь витаминов с болезнью Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера может незаметно приближать даже небольшой дефицит витаминов. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии РГНКЦ Пироговского университета кандидат медицинских наук Мария Чердак в беседе с KP.RU.
В списке указаны витамины В12, D и фолиевая кислота. Невролог отметила, что В12 играет ключевую роль в регенерации нервных волокон. При его недостатке нервная система подвергается риску на всех уровнях: страдают периферические нервы, спинной и головной мозг, подчеркнула она.
Врач также обратила внимание на важность железа для нормального функционирования иммунной системы и поддержания нервной ткани. Чердак рекомендовала мясо как один из источников хорошо усваиваемого железа и витамина В12. Для восполнения дефицита витаминов следует ориентироваться на результаты анализов крови.
Читайте также: