Кардиолог назвал опасную болезнь, которая может протекать бессимптомно
Кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Юрий Лопатин заявил, что ишемическая болезнь сердца нередко проходит без симптомов и до 80% случаев внезапной сердечной смерти связаны именно с ней. Об этом пишет РИА Новости.
Он добавил, что особую опасность недуг несет для людей после инфаркта, при сердечной недостаточности и тяжелых аритмиях. Среди главных причин доктор назвал гипертонию, высокий холестерин, курение, малую подвижность и стресс. Отдельно он указал на лишний вес: ожирение есть примерно у четверти взрослых россиян, а избыточная масса тела встречается у 62%.
Лопатин призвал учитывать и семейную историю. Ранние болезни сердца или внезапная гибель близких могут говорить о повышенной угрозе.
Ранее стало известно, что йодированная соль способствует профилактике йододефицитных заболеваний, нарушений в работе щитовидной железы.
