«Проблемы с ЖКТ и мигрень»: Россиян предупредили, чем опасна незамеченная депрессия и какие болезни она запускает
Психолог Белкина: депрессия может вызвать проблемы с ЖКТ и сосудами
Вы думаете, что просто «перегорели» на работе, и решаете потерпеть. А через полгода вдруг обнаруживаете у себя аллергию, мигрень или проблемы с желудком.
Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» предупредила: это не случайность — так психика перекладывает невыносимую нагрузку на тело.
«Самая большая опасность истощения не в том, что вы долго чувствуете себя плохо. А в том, что в момент проживания этого состояния вы не можете знать о последствиях. Они приходят позже, часто в виде хронических болезней. Аллергии, проблемы с желудочно-кишечным трактом, дерматологические проблемы, любые хронические виды мигреней, сосудистых заболеваний, кардиозаболеваний. И туда же идут все возможные аутоиммунные заболевания — это проблемы, которые обычно приходят после проживания стрессового периода», — сказала она.
Эксперт подчеркнула, что здоровый образ жизни (витамины, спорт, режим сна) — это огромный помощник, но не панацея. Потому что следующий шаг гораздо более трудный — закрыть свои внутренние психологические конфликты.
«Я остаюсь на нелюбимой работе, потому что у меня ипотека. Но каждый день, находясь там, я испытываю стресс, и это привело меня к депрессии», — привела пример Белкина.
Избежать тяжёлых последствий можно, если:
- Не начинать самостоятельно пить успокоительные или снотворное — они смазывают картину;
- При отсутствии улучшений после полноценного отдыха — пройти бесплатный тест из нескольких десятков вопросов, занимает 2–5 минут;
- Если тест показывает высокий уровень — обратиться к клиническому психологу, психотерапевту или психиатру.