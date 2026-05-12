«Проблемы с ЖКТ и мигрень»: Россиян предупредили, чем опасна незамеченная депрессия и какие болезни она запускает

12 мая 2026, 11:12

Психолог Белкина: депрессия может вызвать проблемы с ЖКТ и сосудами

Вы думаете, что просто «перегорели» на работе, и решаете потерпеть. А через полгода вдруг обнаруживаете у себя аллергию, мигрень или проблемы с желудком.





Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» предупредила: это не случайность — так психика перекладывает невыносимую нагрузку на тело.





«Самая большая опасность истощения не в том, что вы долго чувствуете себя плохо. А в том, что в момент проживания этого состояния вы не можете знать о последствиях. Они приходят позже, часто в виде хронических болезней. Аллергии, проблемы с желудочно-кишечным трактом, дерматологические проблемы, любые хронические виды мигреней, сосудистых заболеваний, кардиозаболеваний. И туда же идут все возможные аутоиммунные заболевания — это проблемы, которые обычно приходят после проживания стрессового периода», — сказала она.

«Я остаюсь на нелюбимой работе, потому что у меня ипотека. Но каждый день, находясь там, я испытываю стресс, и это привело меня к депрессии», — привела пример Белкина.

Избежать тяжёлых последствий можно, если: