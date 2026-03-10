«Проблемы со здоровьем»: Ветеринар объяснил опасность комнатных растений в доме с кошками
С приходом весны комнату хочется облагораживать растениями. Некоторые даже сажают комнатные виды культур. Но безопасно ли это для домашних животных?
Ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» рассказала, что кошки едят цветы из-за авитаминоза или необходимости очистить желудок от шерсти.
«Сейчас идет весна. Нужно высаживать пророщенную травку: овес или пшеницу. Это можно купить в зоомагазине. Во-первых, там содержатся витамины, во-вторых, покушав траву и эвакуировав ее обратно, кошки чистят желудок. Вместе с травой выходит залежавшаяся шерсть», — посоветовала ветеринар.
Что касается домашних цветов в горшках, то здесь эксперт сообщила, что надо выбирать: либо цветы, либо кошка. Договориться с питомцем практически невозможно, а попытки сохранить и то, и другое часто приводят к гибели растений или проблемам со здоровьем у животного.
«Кошки и растения не очень ладят. Мало того, что растения ядовиты, так еще и цветы страдают от того, что их грызут и ломают. Кошки часто ходят в туалет в большие горшки, и растение погибает от мочевины. Полезных комнатных растений для кошек нет, даже ромашка в больших количествах вызывает отравление», — резюмировала врач.