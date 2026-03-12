«Проблемная зона»: Россиянам объяснили изменения в тарифах ЖКХ

12 марта 2026, 14:41

Эксперт ЖКХ Юнисова: новые законы в ЖКХ упростят задачу рядовым людям

Фото: iStock/VvoeVale

Государственная Дума приняла законы, усиливающие контроль за тарифообразованием. Речь идет о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и введении жестких санкций для чиновников, игнорирующих предписания ведомства.





Эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова в беседе с «Радио 1» заявила, что проблема не только в непослушании, но и в самой математике тарифов.





«Суть изменений заключается в нескольких аспектах: установление предельных индексов и порядок их формирования; обоснованность тех стоимостных показателей, которые запрашивает субъект регулируемой сферы», — пояснила она.

«Мне кажется, такое обоснование не должно включать необходимость модернизации или капитального ремонта, возникшего за счёт длительного недоремонта. Расходы субъекта на капитальный ремонт должны учитывать те вложения, которые он должен был делать в рамках текущих ремонтов ранее», — подчеркнула сопредседатель НП «Управдом».

«Если мы обратим внимание на нашу платёжку, то вторая строка по значимости, а иногда и первая — это плата за отопление. Здесь достаточно легко запутать любое проверяющее лицо, если он не является глубоко квалифицированным специалистом. Рядовому потребителю по-прежнему сложно самостоятельно отстоять свои права без помощи специалистов, но новые полномочия ФАС должны упростить эту задачу», — объяснила Юнисова.