В Госдуме рассказали о грядущем уменьшении расходов на ЖКХ

11 марта 2026, 10:17

Депутат Кошелев: счета за ЖКХ сократят весной при уменьшении трат на отопление

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В связи с окончанием холодов у некоторых россиян уменьшатся коммунальные платежи. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.