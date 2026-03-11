В Госдуме рассказали о грядущем уменьшении расходов на ЖКХ
В связи с окончанием холодов у некоторых россиян уменьшатся коммунальные платежи. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Депутат подчеркнул, что изменения касаются тех, кто оплачивает тепло по индивидуальным или общедомовым счетчикам, а также по нормативам только в отопительный период. Кошелев напомнил, что ранее существовали два варианта оплаты тепла: равномерными частями в течение года или только в отопительный сезон. С 1 марта прошлого года приоритетным стал расчет за тепло только в отопительный период, исходя из фактического потребления.
Парламентарий обратил внимание на то, что теперь собственники жилья оплачивают отопление исключительно по показаниям приборов учета, что должно сделать систему расчетов более прозрачной и понятной. Прежний способ оплаты останется только в тех регионах, где до 1 марта 2025 года будет введена система равномерной оплаты в течение года. В домах без общедомовых счетчиков расчет будет осуществляться по нормативам, утвержденным местными властями.
