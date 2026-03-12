Сведения о капремонте можно увидеть в приложении «Госуслуги. Дом» и на ГИС ЖКХ
Все сведения о сроках, начислениях и проведении капитального ремонта можно посмотреть в мобильном приложении «Госуслуги. Дом» и на портале ГИС ЖКХ.
В приложении «Госуслуги. Дом» откройте нужный объект недвижимости, затем на главном экране перейдите в раздел «Как изменится ваш дом» и выберите пункт «Работы по капитальному ремонту». В этом разделе отображаются все работы, запланированные по региональной программе капремонта. Если дом в программу не включили, появится отметка «Нет текущих или запланированных работ».
На портале ГИС ЖКХ информация доступна в личном кабинете — войдите с главной страницы сайта, пролистайте до раздела «Информация по дому» и откройте блок «Капитальный ремонт». Если у вас в собственности несколько объектов, выберите нужный адрес в строке «Адрес дома».
Жители Московской области также могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги. Дом». Все основные сервисы собрали в режиме «одного окна», что упрощает взаимодействие с управляющими организациями и экономит время.
