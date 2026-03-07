Россиянам назвали новый срок оплаты ЖКУ за февраль
Россияне могут оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) до 15-го числа. Об этом рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, если в документе указана дата «10 марта», то граждане могут сообщить об этом в управляющую компанию, чтобы исправить ошибку, которая могла возникнуть по вине человека. Бондарь подчеркнул, что по закону штрафы за просрочку платежей начинают начисляться только после установленного срока.
С 1 марта 2026 года в России вступил в силу новый порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Счета за услуги будут направляться жителям не позднее 5-го числа каждого месяца, а срок оплаты будет перенесён с 10-го на 15-е число.
