Россиянам назвали новый срок оплаты ЖКУ за февраль

07 марта 2026, 09:05

РИА Новости: россияне могут оплатить ЖКУ за февраль до 15 марта

Фото: iStock/breeze393

Россияне могут оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) до 15-го числа. Об этом рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.