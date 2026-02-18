«Продержалась год, уволилась и спилась»: Как понять, что ребенка травят в школе, а учителям избежать роли жертвы. Агрессия в эпоху ИИ
Буллинг — это систематическое преследование, запугивание или унижение одного человека другим или группой людей. В школьной среде это может проявляться в различных формах: физическом насилии, психологическом давлении, социальном исключении и даже кибербуллинге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Причины травли в школеПричины буллинга могут быть разнообразными и сложными.
Вот некоторые из них:
- Социальные факторы: давние традиции, нормы поведения в классе или школе;
- Личностные характеристики: зависть, ревность, стремление к власти;
- Семейное окружение: насилие в семье, недостаток внимания со стороны родителей;
- Отсутствие навыков общения: трудности в налаживании контактов с ровесниками.
Признаки буллинга: как родителям понять, что ребенка травят в школеРодителям важно быть внимательными к изменениям в поведении ребенка.
Вот несколько признаков, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок подвергается буллингу:
- Изменение настроения: частые слезы, подавленность;
- Изоляция от друзей и семьи;
- Проблемы с учебой: снижение успеваемости, отсутствие желания идти в школу;
- Физические признаки: синяки, царапины, необъяснимые травмы;
- Изменение привычек: отказ от любимых занятий или хобби.
Последствия для психики
Буллинг может иметь серьезные последствия для психического здоровья ребенка. Возможные последствия включают:
- Депрессия и тревожные расстройства;
- Низкая самооценка и чувство безнадежности;
- Социальная изоляция и трудности в общении;
- В редких случаях — суицидальные мысли или попытки.
Как бороться с буллингом в школе
Если родители подозревают, что их ребенок подвергается буллингу, они должны предпринять следующие шаги:
- Поговорить с ребенком: создать безопасное пространство для обсуждения проблемы;
- Обратиться к учителям: сообщить о ситуации и попросить помощи;
- Документировать случаи буллинга: фиксировать все инциденты и свидетелей;
- Поддерживать ребенка: показывать свою любовь, помогать развивать уверенность в себе;
- Обращение к специалистам: при необходимости проконсультироваться с психологом.
Школьная травля в эпоху ИИС развитием технологий и интернета буллинг принял новые формы. Подростки используют социальные сети и мессенджеры для распространения слухов, создания дипфейков и других форм кибербуллинга. Это может усугублять ситуацию, так как жертвы часто не могут избежать преследования даже дома.
Как подростки используют интернет и нейросети
- Создание фальшивых аккаунтов для запугивания;
- Распространение ложной информации о жертвах;
- Использование технологий для манипуляции изображениями (дипфейки).
Тренд на буллинг учителейНе только ученики становятся жертвами буллинга; все чаще наблюдается травля учителей со стороны учеников и даже родителей.
Это может проявляться через:
- Оскорбления и угрозы в адрес учителей;
- Распространение ложной информации о педагогах;
- Организацию кампаний против учителей в социальных сетях.
Как подростки, а порой и родители травят учителейВ последние годы проблема травли учителей со стороны учеников и их родителей становится все более актуальной. Подростки используют социальные сети для создания оскорбительных материалов, беря фото учителей и превращая их в стикеры или фотошопя их в уничижительном ключе.
Исследование НИУ ВШЭ, проведенное в 2018 году, показало, что 70% из 2800 опрошенных педагогов сталкивались с различными формами травли. Каждый второй учитель слышал угрозы, а треть упоминала о непристойных комментариях. 42% респондентов видели оскорбительные посты о себе в соцсетях. Учителя чувствуют себя недооцененными как со стороны учеников, так и родителей. Их часто воспринимают как людей, предоставляющих услуги, что создает ощущение зависимости. Педагоги испытывают беспомощность перед лицом агрессии подростков.
Психологи выделяют две основные категории травли: прямую и косвенную. Прямая включает в себя открытые действия агрессора — это может быть физическое воздействие или порча имущества. Косвенная проявляется через слухи и насмешки за спиной. Например, когда ученики смеются без причины или игнорируют просьбы педагога, это также считается формой травли.
Учителя могут столкнуться с давлением со стороны руководства или с шеймингом за содержание своих публикаций в социальных сетях. Причины травли коренятся в детской психологии, и каждый случай индивидуален. Одна из учительниц рассказала о своей коллеге, которая не выдержала давления студентов и покинула школу.
«У меня была коллега — преподаватель естествознания. В нее студенты кидали монетки, когда она вела занятие. Она продержалась год, уволилась и спилась, кажется. Хорошая была девушка», — написала читательница издания «Мел».
В России пока нет законодательного акта, который бы четко определял понятие «травля» и методы борьбы с ней. Тем не менее, в некоторых школах разработаны локальные акты, которые регулируют действия педагогов в конфликтных ситуациях между учениками. Это шаг к тому, чтобы защитить учителей и создать более безопасную образовательную среду.
Как бороться с травлей учителю
- Обсуждение с администрацией школы: важно информировать руководство о ситуации;
- Создание поддерживающего сообщества: объединение педагогов для защиты друг друга;
- Обучение родителей: проведение семинаров о важности уважения к учителям.