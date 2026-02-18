18 февраля 2026, 13:38

Буллинг — это систематическое преследование, запугивание или унижение одного человека другим или группой людей. В школьной среде это может проявляться в различных формах: физическом насилии, психологическом давлении, социальном исключении и даже кибербуллинге.





Причины травли в школе

Вот некоторые из них:

Социальные факторы: давние традиции, нормы поведения в классе или школе;

Личностные характеристики: зависть, ревность, стремление к власти;

Семейное окружение: насилие в семье, недостаток внимания со стороны родителей;

Отсутствие навыков общения: трудности в налаживании контактов с ровесниками.

Признаки буллинга: как родителям понять, что ребенка травят в школе

Вот несколько признаков, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок подвергается буллингу:

Изменение настроения: частые слезы, подавленность;

Изоляция от друзей и семьи;

Проблемы с учебой: снижение успеваемости, отсутствие желания идти в школу;

Физические признаки: синяки, царапины, необъяснимые травмы;

Изменение привычек: отказ от любимых занятий или хобби.

Последствия для психики

Буллинг может иметь серьезные последствия для психического здоровья ребенка. Возможные последствия включают:

Депрессия и тревожные расстройства;

Низкая самооценка и чувство безнадежности;

Социальная изоляция и трудности в общении;

В редких случаях — суицидальные мысли или попытки.

Как бороться с буллингом в школе

Если родители подозревают, что их ребенок подвергается буллингу, они должны предпринять следующие шаги:

Поговорить с ребенком: создать безопасное пространство для обсуждения проблемы;

Обратиться к учителям: сообщить о ситуации и попросить помощи;

Документировать случаи буллинга: фиксировать все инциденты и свидетелей;

Поддерживать ребенка: показывать свою любовь, помогать развивать уверенность в себе;

Обращение к специалистам: при необходимости проконсультироваться с психологом.

Школьная травля в эпоху ИИ

Как подростки используют интернет и нейросети

Создание фальшивых аккаунтов для запугивания;

Распространение ложной информации о жертвах;

Использование технологий для манипуляции изображениями (дипфейки).

Тренд на буллинг учителей

Это может проявляться через:

Оскорбления и угрозы в адрес учителей;

Распространение ложной информации о педагогах;

Организацию кампаний против учителей в социальных сетях.

Как подростки, а порой и родители травят учителей

«У меня была коллега — преподаватель естествознания. В нее студенты кидали монетки, когда она вела занятие. Она продержалась год, уволилась и спилась, кажется. Хорошая была девушка», — написала читательница издания «Мел».

Как бороться с травлей учителю