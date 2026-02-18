На проведения неонатального скрининга в Подмосковье выделят около 318 млн рублей

18 февраля 2026, 10:49

317,8 млн рублей поступит в текущем году из подмосковного и федерального бюджетов на проведение неонатального скрининга в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Неонатальный скрининг позволяет выявить у новорождённых ряд генетических заболеваний и начать лечение до того, как болезнь нанесла ущерб организму.





«Программа расширенного неонатального скрининга стартовала в России с 2023 года. Сейчас анализ позволят выявить 36 врождённых заболеваний, а с 1 апреля список расширится ещё на две нозологии», — отметил председатель комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.