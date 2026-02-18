На проведения неонатального скрининга в Подмосковье выделят около 318 млн рублей
317,8 млн рублей поступит в текущем году из подмосковного и федерального бюджетов на проведение неонатального скрининга в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Неонатальный скрининг позволяет выявить у новорождённых ряд генетических заболеваний и начать лечение до того, как болезнь нанесла ущерб организму.
«Программа расширенного неонатального скрининга стартовала в России с 2023 года. Сейчас анализ позволят выявить 36 врождённых заболеваний, а с 1 апреля список расширится ещё на две нозологии», — отметил председатель комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Он добавил, что в 2026 году на эти исследования выделяется 123,4 млн рублей из федерального бюджета и 113,9 млн рублей — из бюджета Московской области.